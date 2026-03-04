Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 13:32

Словакия расторгла жизненно важное для Украины соглашение

Словакия расторгла соглашение об аварийных поставках электроэнергии Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Словакия расторгла соглашение об аварийных поставках электроэнергии Украине, следует из документа, опубликованного на сайте кабмина республики. Договор предусматривал сотрудничество словацкого оператора системы передачи электроэнергии SEPS и компании Ukrenergo.

Правительство <...> рекомендует <...> принять шаги в отношении компании SEPS для немедленного прекращения действия соглашения между SEPS и Ukrenergo об аварийных поставках электроэнергии, — говорится в документе.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина не запускает нефть по «Дружбе» по политическим причинам. По его словам, снимки со спутников указывают, что трубопровод пригоден к работе.

В свою очередь профессор РАН Александр Гусев выразил мнение, что остановка поставок электроэнергии на Украину со стороны Словакии, последовавшая за аналогичным решением Венгрии, способна усугубить энергетический коллапс в стране. По его мнению, украинские энергетические мощности практически исчерпаны и сильно повреждены.

Словакия
Украина
соглашения
электроэнергия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Утонувший в бассейне ребенок внезапно ожил спустя пять часов
Генералы похитили у ВСУ топливо на полмиллиона долларов
«Дешевые спектакли»: в России резко осудили постановочные свадьбы в школах
Иран обрубил продуктовый экспорт в Россию
Премьер Испании сравнил действия США на Ближнем Востоке с русской рулеткой
Президент Азербайджана посетил посольство Ирана в Баку
Угрозы Зеленского вынудили Венгрию принять одно решение
Захарова призвала наказать осквернивших советский мемориал в Норвегии
«Прирост до трех сантиметров»: сугробы в Москве станут еще выше
Лор оценила риск массовой глухоты подростков из-за громкой музыки
Экономист раскрыл неприятные последствия роста цен на газ для Евросоюза
Жители района Роста в Мурманске остались без электричества
Российский призер Олимпиады — 2026 взял золото на чемпионате Европы
Стало известно о переносе церемонии прощания с Хаменеи
Путин указал на рост числа экстремистских преступлений за год
Пьяный россиянин забрался в закрытый ТЦ и уснул на полу
Путин подвел итоги работы МВД за 2025 год
Путин потребовал вывести борьбу с незаконной миграцией на новый уровень
Захарова двумя словами описала реакцию фон дер Ляйен на убийство Хаменеи
Путин потребовал жестко бороться с любыми проявлениями русофобии
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.