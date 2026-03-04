Словакия расторгла жизненно важное для Украины соглашение

Словакия расторгла соглашение об аварийных поставках электроэнергии Украине, следует из документа, опубликованного на сайте кабмина республики. Договор предусматривал сотрудничество словацкого оператора системы передачи электроэнергии SEPS и компании Ukrenergo.
Правительство <...> рекомендует <...> принять шаги в отношении компании SEPS для немедленного прекращения действия соглашения между SEPS и Ukrenergo об аварийных поставках электроэнергии, — говорится в документе.
Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина не запускает нефть по «Дружбе» по политическим причинам. По его словам, снимки со спутников указывают, что трубопровод пригоден к работе.
В свою очередь профессор РАН Александр Гусев выразил мнение, что остановка поставок электроэнергии на Украину со стороны Словакии, последовавшая за аналогичным решением Венгрии, способна усугубить энергетический коллапс в стране. По его мнению, украинские энергетические мощности практически исчерпаны и сильно повреждены.