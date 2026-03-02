Сийярто усомнился в честности Киева по трубопроводу «Дружба» Сийярто: Украина не запускает трубопровод «Дружба» по политическим причинам

Украина не запускает нефть по «Дружбе» по политическим причинам, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам, которые приводит телеканал M1, снимки со спутников указывают, что трубопровод пригоден к работе.

Спутниковые снимки ясно демонстрируют, что нет никаких технических или инженерных причин для блокировки нефтепровода «Дружба», — сказал Сийярто.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что президент Украины Владимир Зеленский отказался провести инспекцию на нефтепроводе «Дружба». Он также выразил сомнения в правдивости заявлений Киева о невозможности транспортировки нефти по нему.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что Венгрия и Словакия создают совместную комиссию, которая намерена выехать на Украину для проверки состояния нефтепровода. Глава правительства подчеркнул, что блокировка трубопровода представляет опасность для обеих стран.

В свою очередь глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш выразил мнение, что Зеленский лжет о невозможности быстро восстановить нефтепровод «Дружба». По его мнению, Киев сам же и устраивает атаки на этот объект.