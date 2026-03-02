Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 12:58

Сийярто усомнился в честности Киева по трубопроводу «Дружба»

Сийярто: Украина не запускает трубопровод «Дружба» по политическим причинам

Петер Сийярто Петер Сийярто Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Украина не запускает нефть по «Дружбе» по политическим причинам, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам, которые приводит телеканал M1, снимки со спутников указывают, что трубопровод пригоден к работе.

Спутниковые снимки ясно демонстрируют, что нет никаких технических или инженерных причин для блокировки нефтепровода «Дружба», — сказал Сийярто.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что президент Украины Владимир Зеленский отказался провести инспекцию на нефтепроводе «Дружба». Он также выразил сомнения в правдивости заявлений Киева о невозможности транспортировки нефти по нему.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что Венгрия и Словакия создают совместную комиссию, которая намерена выехать на Украину для проверки состояния нефтепровода. Глава правительства подчеркнул, что блокировка трубопровода представляет опасность для обеих стран.

В свою очередь глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш выразил мнение, что Зеленский лжет о невозможности быстро восстановить нефтепровод «Дружба». По его мнению, Киев сам же и устраивает атаки на этот объект.

Венгрия
Виктор Орбан
Украина
трубопровод "Дружба"
