Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 14:14

Взрыв прогремел вблизи здания посольства России в Тегеране

Взрывы в Тегеране Взрывы в Тегеране Фото: Sha Dati/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Взрыв прогремел на одной из ключевых площадей иранской столицы, передает ТАСС со ссылкой на слова очевидцев. Уточняется, что рядом находится дипломатическое представительство России. Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

Район площади Фирдоуси. Достаточно близко к посольству, — рассказал очевидец.

Ранее бывший руководитель израильской разведки Йосси Купервассер заявил, что Иран приведет в действие законсервированные агентурные сети за рубежом в отместку за гибель верховного лидера Али Хаменеи. Генерал пояснил, что спящие группы будут задействованы для расшатывания ситуации и наказания причастных к ликвидации аятоллы при обстреле его резиденции 28 февраля.

Кроме того, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин отметил, что Вашингтон изначально стремился к превентивным действиям на Ближнем Востоке и сейчас не даже пытается замаскировать свою роль инициатора войны с Ираном. По мнению аналитика, логика Белого дома по сути строилась на упреждающем ударе, опережающем возможную атаку Тегерана на Иерусалим.

Иран
Тегеран
Россия
посольства
взрывы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Многое сделала»: Кремль о роли России в урегулировании в Иране
Психолог назвала причины популярности философии «ваби-саби»
В Госдуме рассказали об изменениях при оплате в рассрочку с 1 апреля
Участница «Битвы экстрасенсов» принесла на испытания сперму Череватого
Захарова раскрыла, есть ли пострадавшие в посольстве в Тегеране
В России зафиксировали рекордный долг по ЖКХ в миллионы рублей
Раскрыто, что помешало медикам попасть в квартиру Джабраилова
Инспектора ДПС задержали из-за взятки «натурой»
Иран применил передовые ракеты в войне с Израилем
Политолог ответил на вопрос, могли ли предать убитого Хаменеи
Мостовой назвал причину плохого судейства в РПЛ
Житель Нижнего Новгорода погиб под колесами грузового поезда
«Не стерпит этого»: политолог о последствиях удара Ирана по Saudi Aramco
Путин провел телефонный разговор по теме эскалации на Ближнем Востоке
«Они очень хотят»: Трамп раскрыл, на что согласился Иран
Губин назвал главную любовь своей жизни
Россиянам раскрыли новый способ мошенничества с сим-картами
Губин рассказал о «позорище» на российской эстраде
Снаряд ВСУ угодил в стену жилого дома
Экс-арбитр назвал самую вопиющую ошибку судей в 19-м туре РПЛ
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.