Взрыв прогремел вблизи здания посольства России в Тегеране

Взрыв прогремел на одной из ключевых площадей иранской столицы, передает ТАСС со ссылкой на слова очевидцев. Уточняется, что рядом находится дипломатическое представительство России. Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

Район площади Фирдоуси. Достаточно близко к посольству, — рассказал очевидец.

Ранее бывший руководитель израильской разведки Йосси Купервассер заявил, что Иран приведет в действие законсервированные агентурные сети за рубежом в отместку за гибель верховного лидера Али Хаменеи. Генерал пояснил, что спящие группы будут задействованы для расшатывания ситуации и наказания причастных к ликвидации аятоллы при обстреле его резиденции 28 февраля.

Кроме того, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин отметил, что Вашингтон изначально стремился к превентивным действиям на Ближнем Востоке и сейчас не даже пытается замаскировать свою роль инициатора войны с Ираном. По мнению аналитика, логика Белого дома по сути строилась на упреждающем ударе, опережающем возможную атаку Тегерана на Иерусалим.