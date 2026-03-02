Дмитриев раскрыл, что заставит ЕС вернуться к диалогу с Россией Дмитриев: Европе вновь понадобится Россия на фоне ближневосточного кризиса

Европейские страны столкнутся с необходимостью вернуться к сотрудничеству с Россией для выживания на фоне ближневосточного кризиса, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X. Спецпредставитель президента назвал отказ от дешевого российского газа стратегическим просчетом Евросоюза, который обернулся против него самого.

Стратегическая ошибка ЕС, заключавшаяся в отказе от дешевого и надежного российского газа, обернулась против него. Европе вновь понадобится Россия, чтобы выжить, — отметил он.

Ранее старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Якушев заявил, что попытка государств Персидского залива финансово умиротворить Вашингтон дала противоположный результат. Эксперт отметил, что обещанные Саудовской Аравией крупные суммы не обеспечили спокойствия, а лишь усугубили напряженность в регионе.

Кроме того, специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке Кирилл Семенов заявил, что предательство среди приближенных аятоллы Али Хаменеи маловероятно, а гибель лидера связана с его нежеланием укрываться в безопасном месте. Политолог признал недостаточность имеющихся данных для твердых выводов, но предположил, что Хаменеи осознанно не стал перемещаться.