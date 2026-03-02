«Он упрекал»: адвокат раскрыла последнюю переписку Тиммы и Седоковой

Баскетболист Янис Тимма перед смертью писал своей бывшей супруге, певице Анне Седоковой, что она «оставила его без копейки денег», рассказала адвокат спортсмена Маргарита Гаврилова перед заседанием суда по делу о разделе имущества. По ее словам, артистка также забрала несколько телефонов Тиммы, заявив, что они принадлежат ей.

В том числе он ее упрекал в том, что она оставила его без копейки денег, — сказала Гаврилова.

Ранее Хорошевский районный суд Москвы принял к производству иск родителей и несовершеннолетнего сына Тиммы к Седоковой. Семья требует признать их право на имущество спортсмена.

До этого стало известно о планах отца и матери Яниса Тиммы приехать в Россию, чтобы присутствовать на судебных заседаниях Седоковой. Гаврилова сообщила NEWS.ru, что больше всего они хотят восстановить справедливость и наказать певицу, которая «бессердечно поступила с их сыном».

Пиар-менеджер Седоковой не стала комментировать информацию о поданном родственниками Тиммы иске о разделе имущества. Она отметила, что сторона артистки пока никак не обозначила свою позицию относительно претензий.