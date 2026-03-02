Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 16:29

«Он упрекал»: адвокат раскрыла последнюю переписку Тиммы и Седоковой

Адвокат Гаврилова: в последней переписке Тимма и Седокова обсуждали деньги

Янис Тимма и Анна Седокова Янис Тимма и Анна Седокова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Баскетболист Янис Тимма перед смертью писал своей бывшей супруге, певице Анне Седоковой, что она «оставила его без копейки денег», рассказала адвокат спортсмена Маргарита Гаврилова перед заседанием суда по делу о разделе имущества. По ее словам, артистка также забрала несколько телефонов Тиммы, заявив, что они принадлежат ей.

В том числе он ее упрекал в том, что она оставила его без копейки денег, — сказала Гаврилова.

Ранее Хорошевский районный суд Москвы принял к производству иск родителей и несовершеннолетнего сына Тиммы к Седоковой. Семья требует признать их право на имущество спортсмена.

До этого стало известно о планах отца и матери Яниса Тиммы приехать в Россию, чтобы присутствовать на судебных заседаниях Седоковой. Гаврилова сообщила NEWS.ru, что больше всего они хотят восстановить справедливость и наказать певицу, которая «бессердечно поступила с их сыном».

Пиар-менеджер Седоковой не стала комментировать информацию о поданном родственниками Тиммы иске о разделе имущества. Она отметила, что сторона артистки пока никак не обозначила свою позицию относительно претензий.

Янис Тимма
Анна Седокова
шоу-бизнес
адвокаты
