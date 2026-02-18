PR-менеджер Седоковой отреагировала на иск к певице из-за Яниса Тиммы PR-менеджер Седоковой отказалась от комментариев по иску к певице из-за Тиммы

PR-менеджер певицы Анны Седоковой не стала комментировать информацию о поданном родственниками бывшего мужа звезды баскетболиста Яниса Тиммы иске о разделе имущества. В беседе с NEWS.ru она отметила, что сторона артистки пока никак не обозначила свою позицию относительно претензий.

Спасибо за внимание к личности Анны [Седоковой], но мы на эту тему [с исковым заявлением к артистке] комментариев не даем, — сказала представитель певицы.

Ранее родственники Тиммы подали иск о разделе совместно нажитого имущества к Седоковой. Заявление поступило в Хорошевский суд Москвы.

Telegram-канал «Свита короля» ранее сообщил, что Седокова якобы начала злоупотреблять алкоголем. По данным источника, о пагубной привычке артистки рассказала приятельница знаменитости. В публикации говорится, что в жизни Седоковой не заканчивается черная полоса.

До этого сестра Тиммы Лелде Жандецка заявила, что Седокова оплатила долги своего бывшего мужа после их расставания. По ее словам, общая сумма помощи превысила 1 млн рублей.