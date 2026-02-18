Анне Седоковой прилетел иск от родни Яниса Тиммы Родственники Яниса Тиммы подали иск в суд о разделе имущества к Анне Седоковой

Родственники погибшего баскетболиста Яниса Тиммы подали иск о разделе имущества к его бывшей жене певице Анне Седоковой, передает ТАСС. Заявление поступило в Хорошевский суд Москвы.

В суд поступил иск к Седоковой А. о разделе совместно нажитого имущества. Истцами выступают Оша С., Тимма А., Тимма Р, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что Пресненский суд Москвы не стал снимать арест с недвижимости и иного имущества бывшего члена совета директоров Альфа-Банка Александра Галицкого. Его наложили по иску бывшей супруги бизнесмена Алии.

До этого юрист по семейным делам и бракоразводным процессам Анна Штейнфельд в беседе с NEWS.ru рассказала: заключение брачного договора позволит минимизировать наследственные риски в случае раздела имущества. Кроме того, по ее словам, документом предусмотрена компенсация для лиц в декретном отпуске.

Кроме того, адвокат Галина Шидловская заявила, что брачный договор теряет свою силу, если его заключили фиктивно. По ее словам, документ также недействителен, если не соответствует законодательным требованиям.