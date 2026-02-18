Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 февраля 2026 в 06:49

Анне Седоковой прилетел иск от родни Яниса Тиммы

Родственники Яниса Тиммы подали иск в суд о разделе имущества к Анне Седоковой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Родственники погибшего баскетболиста Яниса Тиммы подали иск о разделе имущества к его бывшей жене певице Анне Седоковой, передает ТАСС. Заявление поступило в Хорошевский суд Москвы.

В суд поступил иск к Седоковой А. о разделе совместно нажитого имущества. Истцами выступают Оша С., Тимма А., Тимма Р, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что Пресненский суд Москвы не стал снимать арест с недвижимости и иного имущества бывшего члена совета директоров Альфа-Банка Александра Галицкого. Его наложили по иску бывшей супруги бизнесмена Алии.

До этого юрист по семейным делам и бракоразводным процессам Анна Штейнфельд в беседе с NEWS.ru рассказала: заключение брачного договора позволит минимизировать наследственные риски в случае раздела имущества. Кроме того, по ее словам, документом предусмотрена компенсация для лиц в декретном отпуске.

Кроме того, адвокат Галина Шидловская заявила, что брачный договор теряет свою силу, если его заключили фиктивно. По ее словам, документ также недействителен, если не соответствует законодательным требованиям.

Анна Седокова
Янис Тимма
суды
иски
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали о возможностях нового чат-бота «Госуслуги» в Мах
«Яблоко раздора»: Цеков отреагировал на слова правнучки Хрущева о Крыме
Над Россией сбили более 40 беспилотников за ночь
В Чувашии из-за атаки ВСУ повреждены автомобили
Путешественник из Австрии назвал главную особенность Сибири
ПСЖ с Сафоновым одержал волевую победу над «Монако» в матче Лиги чемпионов
В США заявили о тупике на переговорах в Женеве
Россиянам назвали устройство, без которого опасно делать ремонт
Россиян предупредили о штрафах за уборку квартиры по вечерам
«Страшно»: как живет мама девятилетней Лизы, убитой в Саратове
«Уиткофф и Зятькофф»: в США узнали прозвища американских переговорщиков
Россия потребовала от НАТО бумажных гарантий нерасширения
«Реал» победил «Бенфику» в скандальном матче плей-офф ЛЧ
Анне Седоковой прилетел иск от родни Яниса Тиммы
«Настоящий суперфуд»: названа необходимая для красоты и здоровья крупа
SHOT сообщил, что ВСУ атакуют Чувашию
Турэксперт объяснила, как вернуть деньги за тур из-за невыдачи визы
«Шашлычка нет»: импорт свинины возмутил белорусского лидера
Диетолог рассказала, какой коллаген способен улучшить качество кожи
Дроны «Центра» нашли блиндажи ВСУ и стерли их в порошок
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.