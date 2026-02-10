Появились новые подробности дела о разделе имущества Галицких

Пресненский суд Москвы не стал снимать арест с недвижимости и иного имущества бывшего члена совета директоров Альфа-банка Александра Галицкого, передает ТАСС. Его наложили по иску бывшей супруги бизнесмена Алии.

Суд решил ходатайство стороны Галицкого о снятии обеспечительных мер в виде ареста имущества оставить без удовлетворения, — сказала судья.

Ранее адвокат Анна Бутырина заявила, что покончившая с собой в ИВС Подмосковья Алия не состояла в законном браке с Галицким. Она самостоятельно изменила фамилию. При этом бывший адвокат Галицкой рассказал, что между партнерами продолжался имущественный спор, последнее заседание по которому должно было состояться 10 февраля.

