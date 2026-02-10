Зимняя Олимпиада — 2026
Появились новые подробности дела о разделе имущества Галицких

Суд отказался снять арест с имущества экс-члена совета директоров Альфа-банка

Александр Галицкий Александр Галицкий Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Пресненский суд Москвы не стал снимать арест с недвижимости и иного имущества бывшего члена совета директоров Альфа-банка Александра Галицкого, передает ТАСС. Его наложили по иску бывшей супруги бизнесмена Алии.

Суд решил ходатайство стороны Галицкого о снятии обеспечительных мер в виде ареста имущества оставить без удовлетворения, — сказала судья.

Ранее адвокат Анна Бутырина заявила, что покончившая с собой в ИВС Подмосковья Алия не состояла в законном браке с Галицким. Она самостоятельно изменила фамилию. При этом бывший адвокат Галицкой рассказал, что между партнерами продолжался имущественный спор, последнее заседание по которому должно было состояться 10 февраля.

Также жена олигарха и подруга актрисы театра и кино Эвелины Бледанс Настасья Бешенцева обратилась к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину после нападения неизвестных в масках на ее дом, где находились няня и дети. Как стало известно NEWS.ru, злоумышленники пытались похитить детей, но они убежали с няней через забор. Сама Настасья в это время была в командировке.

