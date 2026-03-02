Эрдоган призвал вмешаться в ситуацию на Ближнем Востоке Эрдоган: конфликт США и Ирана нужно потушить, прежде чем он распространится

Конфликт США и Ирана нужно потушить, прежде чем он распространится, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Анкаре. По его словам, которые передает ТАСС, иначе будут серьезные риски для всего региона и глобальной безопасности.

Если не будет осуществлено необходимое вмешательство, то этот конфликт будет иметь серьезные последствия для региональной и глобальной безопасности. Никто не сможет вынести экономическую и геополитическую неопределенность, которая появится вследствие этого. Поэтому огонь должен быть потушен, прежде чем он распространится дальше, — сказал Эрдоган.

Турецкий лидер заявил, что народы Турции и Ирана веками жили в мире и соседстве, и эта традиция будет продолжена. В связи с этим, главной задачей Анкары он назвал прекращение боевых действий и создание условий для переговоров. Одновременно с этим, по его словам, турецкие власти предпринимают все необходимые шаги для обеспечения безопасности как страны в целом, так и ее граждан.

Ранее Эрдоган выразил крайнюю степень недовольства действиями Вашингтона и Тель-Авива против Тегерана. Турецкий лидер заявил, что Анкара глубоко разочарована и обеспокоена ударами США и Израиля по Исламской Республике.