Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 20:40

Эрдоган призвал вмешаться в ситуацию на Ближнем Востоке

Эрдоган: конфликт США и Ирана нужно потушить, прежде чем он распространится

Реджеп Тайип Эрдоган Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Конфликт США и Ирана нужно потушить, прежде чем он распространится, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Анкаре. По его словам, которые передает ТАСС, иначе будут серьезные риски для всего региона и глобальной безопасности.

Если не будет осуществлено необходимое вмешательство, то этот конфликт будет иметь серьезные последствия для региональной и глобальной безопасности. Никто не сможет вынести экономическую и геополитическую неопределенность, которая появится вследствие этого. Поэтому огонь должен быть потушен, прежде чем он распространится дальше, — сказал Эрдоган.

Турецкий лидер заявил, что народы Турции и Ирана веками жили в мире и соседстве, и эта традиция будет продолжена. В связи с этим, главной задачей Анкары он назвал прекращение боевых действий и создание условий для переговоров. Одновременно с этим, по его словам, турецкие власти предпринимают все необходимые шаги для обеспечения безопасности как страны в целом, так и ее граждан.

Ранее Эрдоган выразил крайнюю степень недовольства действиями Вашингтона и Тель-Авива против Тегерана. Турецкий лидер заявил, что Анкара глубоко разочарована и обеспокоена ударами США и Израиля по Исламской Республике.

Реджеп Тайип Эрдоган
Турция
Иран
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Так не пойдет»: украинцы спровоцировали скандал на Паралимпиаде
Volkswagen, Toyota, Mazda: какие автоконцерны еще могут вернуться в Россию
Нетаньяху заявил об усилиях США и Израиля по «спасению мира»
Врач назвала идеальную диету для весеннего снижения веса
Юрист рассказал, как вернуть деньги за отказной тур без штрафа
В Дубае взлетел спрос на эскортниц на фоне ракетных атак
Израиль уличили в атаке на Саудовскую Аравию под чужим флагом
Постпред раскрыл детали о возобновлении переговоров США и Ирана
Эрдоган призвал вмешаться в ситуацию на Ближнем Востоке
Раскрыто число сбитых за день украинских БПЛА
Момент убийства Хаменеи попал на видео
Центробанк понизил курс доллара на 3 марта
Трамп сделал неожиданный комплимент Ирану
Футболист «Спартака» рассказал о тревоге за семью в ОАЭ
В Госдуме предложили отменить один штраф
Пять пророчеств Жириновского об Израиле, которые сбываются на наших глазах
Подросток устроил пожар в отделении банка на севере Москвы
Появились жуткие кадры с могилами для 165 жертв атаки на школу в Иране
Трамп раскрыл возможные сроки операции против Ирана
Востоковед рассказал, какой будет политика и.о. верховного лидера Ирана
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.