Раскрыто, сколько россиян эвакуировали из Ирана через Азербайджан Порядка 114 россиян эвакуировали из Ирана через Азербайджан

С начала военной операции США и Израиля более 550 человек, включая 114 граждан России, были эвакуированы из Ирана через территорию Азербайджана, сообщает Report. По данным источника, в период с 28 февраля по 20:00 2 марта (19:00 мск) границу также пересекли 152 гражданина Азербайджана.

Кроме того, эвакуированы были 127 граждан Китая, 65 — Пакистана, 42 — Таджикистана, 18 — Саудовской Аравии, шесть — Объединенных Арабских Эмиратов, четыре — Иордании, по три — Катара и Бангладеш, по два — Филиппин, Непала, Казахстана, Франции, а также по одному гражданину Турции, Италии, Польши, Туниса, Ливана, Индии и Бразилии.

Ранее МИД РФ предложил россиянам эвакуироваться из Ирана через Туркмению. Для тех, кто не может вылететь прямыми рейсами, разработан маршрут выезда на авто через пограничный переход «Сарахс» на ирано-туркменской границе, уточнили в ведомстве.

Первая группа россиян покинула охваченный военными действиями Иран 1 марта. Через таможенный пункт Астара были эвакуировано 35 граждан.