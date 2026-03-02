Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 21:20

Раскрыто, сколько россиян эвакуировали из Ирана через Азербайджан

Порядка 114 россиян эвакуировали из Ирана через Азербайджан

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

С начала военной операции США и Израиля более 550 человек, включая 114 граждан России, были эвакуированы из Ирана через территорию Азербайджана, сообщает Report. По данным источника, в период с 28 февраля по 20:00 2 марта (19:00 мск) границу также пересекли 152 гражданина Азербайджана.

Кроме того, эвакуированы были 127 граждан Китая, 65 — Пакистана, 42 — Таджикистана, 18 — Саудовской Аравии, шесть — Объединенных Арабских Эмиратов, четыре — Иордании, по три — Катара и Бангладеш, по два — Филиппин, Непала, Казахстана, Франции, а также по одному гражданину Турции, Италии, Польши, Туниса, Ливана, Индии и Бразилии.

Ранее МИД РФ предложил россиянам эвакуироваться из Ирана через Туркмению. Для тех, кто не может вылететь прямыми рейсами, разработан маршрут выезда на авто через пограничный переход «Сарахс» на ирано-туркменской границе, уточнили в ведомстве.

Первая группа россиян покинула охваченный военными действиями Иран 1 марта. Через таможенный пункт Астара были эвакуировано 35 граждан.

Азербайджан
Россия
Иран
эвакуации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украина может оказать «медвежью услугу» противникам Ирана
В ОАЭ подсчитали количество перехваченных иранских ракет
«Принесены в жертву»: в МИД РФ прокомментировали бойню в иранской школе
Странная сыпь Трампа попала в объективы фотокамер журналистов
Более сотни домов пострадали при атаке дронов ВСУ на Новороссийск
Хоккеист «Спартака» чуть не покалечил партнера на матче КХЛ
ФосАгро ввела в эксплуатацию импортозамещенную систему Global ERP
Дмитриев призвал Запад диверсифицировать поставки газа
Путин и саудовский наследный принц обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Россиянка поделилась впечатлениями от застрявшего в Дубае круизного судна
«Аэрофлот» обрадовал застрявших в Дубае россиян хорошей новостью
Стало известно о серии взрывов близ аэропорта Багдада
Дочь Заворотнюк, Лопырева: какие российские звезды сейчас в ОАЭ, что с ними
«Пошел ва-банк»: эксперт о последствиях решения начать войну для Трампа
Беспилотник атаковал топливный терминал в Абу-Даби
Первый за трое суток рейс с россиянами вылетел из Дубая в Москву
Раскрыто, сколько россиян эвакуировали из Ирана через Азербайджан
Россияне скорбят по Али Хаменеи: фото мемориала у посольства Ирана в Москве
Израильские удары по Ливану унесли жизни 52 человек за сутки
Иран обвинил Израиль в ударах по ядерному объекту
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.