Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 21:43

Россиянка поделилась впечатлениями от застрявшего в Дубае круизного судна

РБК: обстановка на застрявшем в Дубае круизном судне MSC Eurubia спокойная

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Обстановка на круизном лайнере MSC Eurubia, который застрял в Дубае, остается спокойной, пассажирам объявили об отмене круиза, рассказала РБК руководитель клуба «Читайка» Наталья Лукша, находящаяся на борту судна. Судно должно было отправиться в ОАЭ, Катар и Бахрейн.

На судне все спокойно. Люди отдыхают. Не паникуют. Нам сказали, что наш круиз «отменен». Значит ли это возмещение средств — не знаю, — рассказала Лукша.

По словам женщины, пассажиры обеспечены бесплатным питанием в течение 20 часов, для них также организованы развлекательные программы. Она добавила, что пассажирам рекомендуют оставаться на лайнере, так как это безопаснее, но при этом выход на сушу не запрещен — многие предпочитают не покидать борт по собственному желанию.

Ранее живущие в крупных городах ОАЭ россияне рассказали о напряженной обстановке после ракетных ударов Ирана по американским и израильским целям в регионе. По их словам, небо над страной закрыли, рейсы отменили, а жители и туристы слышали работу систем ПВО и хлопки в воздухе.

круизы
Дубай
суда
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зачем Трамп напал на Иран: кому это выгодно, а кто теряет миллиарды
Украина может оказать «медвежью услугу» противникам Ирана
В ОАЭ подсчитали количество перехваченных иранских ракет
«Принесены в жертву»: в МИД РФ прокомментировали бойню в иранской школе
Странная сыпь Трампа попала в объективы фотокамер журналистов
Более сотни домов пострадали при атаке дронов ВСУ на Новороссийск
Хоккеист «Спартака» чуть не покалечил партнера на матче КХЛ
ФосАгро ввела в эксплуатацию импортозамещенную систему Global ERP
Дмитриев призвал Запад диверсифицировать поставки газа
Путин и саудовский наследный принц обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Россиянка поделилась впечатлениями от застрявшего в Дубае круизного судна
«Аэрофлот» обрадовал застрявших в Дубае россиян хорошей новостью
Стало известно о серии взрывов близ аэропорта Багдада
Дочь Заворотнюк, Лопырева: какие российские звезды сейчас в ОАЭ, что с ними
«Пошел ва-банк»: эксперт о последствиях решения начать войну для Трампа
Беспилотник атаковал топливный терминал в Абу-Даби
Первый за трое суток рейс с россиянами вылетел из Дубая в Москву
Раскрыто, сколько россиян эвакуировали из Ирана через Азербайджан
Россияне скорбят по Али Хаменеи: фото мемориала у посольства Ирана в Москве
Израильские удары по Ливану унесли жизни 52 человек за сутки
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.