Россиянка поделилась впечатлениями от застрявшего в Дубае круизного судна

Обстановка на круизном лайнере MSC Eurubia, который застрял в Дубае, остается спокойной, пассажирам объявили об отмене круиза, рассказала РБК руководитель клуба «Читайка» Наталья Лукша, находящаяся на борту судна. Судно должно было отправиться в ОАЭ, Катар и Бахрейн.

На судне все спокойно. Люди отдыхают. Не паникуют. Нам сказали, что наш круиз «отменен». Значит ли это возмещение средств — не знаю, — рассказала Лукша.

По словам женщины, пассажиры обеспечены бесплатным питанием в течение 20 часов, для них также организованы развлекательные программы. Она добавила, что пассажирам рекомендуют оставаться на лайнере, так как это безопаснее, но при этом выход на сушу не запрещен — многие предпочитают не покидать борт по собственному желанию.

