02 марта 2026 в 21:41

«Аэрофлот» обрадовал застрявших в Дубае россиян хорошей новостью

Глава Росавиации: «Аэрофлот» взял на себя расходы застрявших туристов

Дубай, ОАЭ Дубай, ОАЭ Фото: Shutterstock/FOTODOM
Авиакомпания «Аэрофлот» взяла на себя обязательства по размещению российских граждан в отелях Дубая за свой счет, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров в беседе с ИС «Вести». Решение связано с затрудненным вылетом туристов из ОАЭ на фоне недавних событий в регионе.

Авиакомпания «Аэрофлот» взяла на себя возможность размещения за свой счет наших граждан в отелях Дубая, — сказал Ядров.

Замгендиректора по производству «Аэрофлота» Андрей Семенов добавил, что перевозчик рассчитывает на содействие властей с расселением, как это уже произошло в Абу-Даби. По его словам, даже при благоприятном сценарии для вывоза всех пассажиров потребуется несколько дней.

Ранее международный аэропорт Дубая возобновил отправку рейсов в Москву после почти трехдневного перерыва, вызванного массированными иранскими ракетными ударами по объектам в ОАЭ. Пассажирский борт Boeing737 Max 8 вылетел во Внуково, еще один самолет направился в Шереметьево из Абу-Даби. Воздушные гавани работают с ограничениями, а пассажиров просят сверяться с авиаперевозчиками.

