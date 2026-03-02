«Аэрофлот» намерен вывезти 1600 россиян из ближневосточного пекла «Аэрофлот» запросил разрешение на три рейса из ОАЭ для вывоза россиян

Компания «Аэрофлот» запросила разрешение на выполнение трех рейсов из ОАЭ для вывоза россиян, сообщил информационной службе «Вести» заместитель гендиректора по производству ПАО «Аэрофлот» Андрей Семенов. Он уточнил, что вместимость этих трех рейсов составит порядка 1600 человек.

Мы сейчас должны вывезти 4 700 с лишним пассажиров, постараемся задействовать максимальные емкости, имеющиеся в парке Boeing 777. Три рейса мы запросили и два самолета у нас находятся в аэропортах Аль-Мактум и Дубай. Соответственно, суммарно мы более 1600 пассажиров сможем вывезти, — сказал Семенов.

Ранее «Аэрофлот» опроверг недостоверную информацию, распространяемую рядом Telegram-каналов, о том, что пассажирам отмененных рейсов в/из ОАЭ не направлены подтверждающие письма. Авиакомпания обратила внимание, что при отмене рейса каждому пассажиру на электронный адрес, указанный в бронировании, сразу же направляется соответствующее письмо-уведомление на русском и английском языках. Кроме этого, информация дублируется через СМС-рассылку. Это обычная процедура авиакомпании, отметили в пресс-службе.