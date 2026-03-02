Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 16:14

Первый за два дня рейс вылетел из Омана в Москву

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Самолет авиакомпании Oman Air вылетел из столицы Омана Маската в Москву, сообщили РИА Новости в справочной службе столичного аэропорта «Шереметьево». Это первый такой рейс после приостановки авиасообщения из-за ситуации на Ближнем Востоке. Прибытие ожидается в 21:53 по московскому времени.

Рейс авиакомпании Oman Air 183 из Маската вылетел в 14:49 [мск], расчетное время прибытия — 21:53 [мск], — говорится в сообщении.

Ранее стоимость эвакуации из Омана в Россию достигла астрономических цифр. На онлайн-платформе бронирования бизнес-джетов GetJet появилось предложение: кресло на чартерном Ту-204 из Маската в Москву продается за €20 тыс. (1,6 млн рублей).

Борт принадлежит Центру подготовки космонавтов, который сдает его в аренду. Однако окончательную цену за билет устанавливает брокер.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление, что отношения между Ираном и США деградировали до агрессии. Он отметил, что это произошло на фоне переговоров, которые велись при посредничестве Омана.

