02 марта 2026 в 11:49

Аэропорт Абу-Даби открыл регистрацию на рейсы в Москву и другие направления

Фото: J.W.Alker/imageBROKER.com/Global Look Press
Аэропорт Абу-Даби в ОАЭ возобновил отправку рейсов впервые с 28 февраля, когда Израиль и США начали военную операцию против Ирана, следует из онлайн-табло авиагавани. Открыта регистрация на ряд международных рейсов, в том числе в Москву.

В частности, на табло аэропорта появилась информация о регистрации на рейсы Etihad Airways в Амстердам, Лондон, Париж и Москву (вылет в 13:30 мск). Один из пассажиров, летящий в российскую столицу, сообщил РИА Новости, что уже прошел паспортный контроль и сдал багаж.

Ранее «Аэрофлот» объявил об отмене всех запланированных на 1 марта рейсов в Дубай и Абу-Даби в связи с введением экстренных ограничений в воздушном пространстве ОАЭ. Пассажирам отмененных рейсов предлагается переоформить билеты на ближайшие даты с учетом наличия свободных мест.

До этого сообщалось, что россияне, застрявшие в Дубае и Абу-Даби, столкнулись с трудностями при попытке вернуться на родину из-за закрытия местных аэропортов. Жительница Волгограда Анастасия рассказала, что из-за закрытия аэропорта в ОАЭ ее семья не может улететь домой. Российский турист Сергей, находящийся в Абу-Даби, сообщил о переносе своего рейса в Москву на несколько часов. Туроператор не выходил на связь в течение долгого времени, после чего предложил воспользоваться автобусом до гостиницы.

