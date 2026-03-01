«Аэрофлот» отменил все рейсы в Дубай и Абу-Даби на 1 марта

«Аэрофлот» отменил все рейсы в Дубай и Абу-Даби на 1 марта

«Аэрофлот» объявил об отмене всех запланированных на 1 марта рейсов в Дубай и Абу-Даби в связи с введением экстренных ограничений в воздушном пространстве Объединенных Арабских Эмиратов. В пресс-службе перевозчика уточнили, что из-за нестабильной военной обстановки в регионе выполнение полетов временно невозможно, а застрявшим туристам предложены варианты решения проблемы.

Пассажирам отмененных рейсов предоставляется возможность переоформления билетов на ближайшие даты с учетом наличия свободных мест или оформления вынужденного возврата, — подчеркнули в компании.

Днем ранее россияне, застрявшие в Дубае и Абу-Даби, пожаловались на трудности при попытке вернуться на родину из-за закрытия местных аэропортов. Жительница Волгограда Анастасия рассказала, что из-за закрытия аэропорта в ОАЭ ее семья не может улететь домой.

Ранее сообщалось, что в Дубае эвакуировали туристов с пляжей после ракетного удара Ирана по ОАЭ. Власти призвали отдыхающих покинуть зоны отдыха. Несмотря на это, некоторые туристы продолжали загорать и плавать.