Расчет БПЛА Supercam S350 ивановских десантников вскрыл украинский пункт управления беспилотниками на правом берегу Днепра Херсонской области, передает пресс-служба Минобороны России. По данным ведомства, которые приводит ТАСС, высокая эффективность работы десантников РФ обеспечена надежной техникой.

В ходе очередного полета разведчики обнаружили точку запуска ударных дронов ВСУ в ангаре на правом берегу Днепра. Координаты были переданы артиллеристам, которые точным ударом вскрыли пункт управления БПЛА противника, — сказано в сообщении.

До этого стало известно, что причастный к массированному удару по Белгороду комбриг ВСУ сбежал под Львов. По словам источника, ответственность за участие в массированном террористическом ударе по гражданской инфраструктуре города в ночь с 26 на 27 февраля взяла на себя 15-я отдельная бригада артиллерийской разведки ВСУ.

Ранее сообщалось, что в районе населенного пункта Андреевка Сумской области 158-я отдельная механизированная бригада Вооруженных сил Украины понесла катастрофические потери. В российских силовых структурах проинформировали, что подразделение более не способно выполнять боевые задачи и фактически утратило свою целостность.