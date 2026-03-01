Россияне смогут брать микрозаймы новым способом

С 1 марта некоторые микрофинансовые организации в России будут использовать биометрические данные для подтверждения личности клиентов при оформлении микрозаймов онлайн, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центра биометрических технологий. Это станет дополнительным инструментом защиты от финансовых махинаций.

Свыше 240 онлайн-микрофинансовых организаций продолжат работу в привычном режиме до 1 марта 2027 года. В этот временной промежуток отрасль будет подстраиваться под внедрение нового сервиса.

Около 50 млн россиян смогут подтвердить свою личность для оформления микрозаймов без посещения офиса. Для этого достаточно сделать селфи и записать свой голос в приложении «Госуслуги биометрия». Весь процесс занимает до трех минут. После успешной верификации пользователь может сразу же приступить к оформлению микрозайма на сайте микрофинансовой организации.

Ранее экономист Александр Разуваев заявил, что кредитные карты могут быть опасны для семейного бюджета, даже если у них есть беспроцентный период. Он отметил, что люди могут думать, что контролируют свои расходы, но это не так. Минимальные платежи по кредитным картам часто покрывают только проценты, а не уменьшают сам долг.