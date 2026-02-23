Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 февраля 2026 в 07:13

Письма со скрытыми подписками могут оставить россиян без денег

Мошенники начали рассылать россиянам письма со скрытыми подписками

Подписывайтесь на нас в MAX

Россиянам стали приходить фишинговые письма якобы с обнаруженными скрытыми подписками и предложением их отменить — переход на сайт, имитирующий интерфейс банка или платежной системы, где пользователя просят «войти в аккаунт» или «подтвердить карту», опасен, передает РИА Новости со ссылкой на платформу «Мошеловка». Мошенники в качестве потенциальных жертв выбирают активных онлайн-покупателей.

Описание схемы: на электронную почту или в смс приходит сообщение. Например: «Обнаружено семь скрытых подписок. Отмените их здесь (приводится ссылка), чтобы не списывали деньги». Ссылка ведет на фишинговый сайт, — сказано в сообщении.

мошенники
подписки
покупатели
онлайн
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дронами разнесли военные объекты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 23 февраля
В российском городе вспыхнул пожар после атаки БПЛА
«Цирк уродов»: Захарова высказалась о скандале вокруг брата Карла III
В РАН оценили идею отказаться от бахил в поликлиниках
Олимпийский чемпион попал под прицел приставов из-за многомиллионных долгов
Письма со скрытыми подписками могут оставить россиян без денег
Экс-премьер оценил возможность мира на Украине к лету
До перелома далеко: метели, заморозки, снегопады: прогноз погоды на март
«Когда земля затвердеет»: в США раскрыли сроки поражения Украины
В Британии исчезли важные данные по делу Эпштейна
SHOT сообщил о серии взрывов в Татарстане
Евросоюз не получил поддержки от США и G7 в одном вопросе
Элитной бригаде ВСУ под Сумами устроили «кровавую баню»
Парад атлетов на закрытии Олимпиаде прошел с участием россиян
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 23 февраля
Около 1,2 тыс. человек застряли на смотровой площадке японской «высотки»
Захарова рассказала о вскрытой файлами Эпштейна «нечисти»
Биография, романы, сокрытие болезни: как жил и умер Олег Янковский
Новые правила оформления больничных для родителей могут принять в РФ
Назван наиболее удачный для ВС России участок фронта
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Замена счетчиков воды в 2026 году: сроки, цены и пошаговая инструкция
Семья и жизнь

Замена счетчиков воды в 2026 году: сроки, цены и пошаговая инструкция

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.