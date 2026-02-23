Письма со скрытыми подписками могут оставить россиян без денег Мошенники начали рассылать россиянам письма со скрытыми подписками

Россиянам стали приходить фишинговые письма якобы с обнаруженными скрытыми подписками и предложением их отменить — переход на сайт, имитирующий интерфейс банка или платежной системы, где пользователя просят «войти в аккаунт» или «подтвердить карту», опасен, передает РИА Новости со ссылкой на платформу «Мошеловка». Мошенники в качестве потенциальных жертв выбирают активных онлайн-покупателей.