Письма со скрытыми подписками могут оставить россиян без денег

Россиянам стали приходить фишинговые письма якобы с обнаруженными скрытыми подписками и предложением их отменить — переход на сайт, имитирующий интерфейс банка или платежной системы, где пользователя просят «войти в аккаунт» или «подтвердить карту», опасен, передает РИА Новости со ссылкой на платформу «Мошеловка». Мошенники в качестве потенциальных жертв выбирают активных онлайн-покупателей.
Описание схемы: на электронную почту или в смс приходит сообщение. Например: «Обнаружено семь скрытых подписок. Отмените их здесь (приводится ссылка), чтобы не списывали деньги». Ссылка ведет на фишинговый сайт, — сказано в сообщении.