Мошенники придумали новую схему обмана россиянок перед 23 Февраля

Мошенники начали рассылать россиянкам «тесты» от лица маркетплейсов для подбора подарков на 23 Февраля, рассказал ТАСС глава Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко. Жертвам предлагают указать интересы и возраст партнера, после чего присылают ссылку на фишинговый сайт, имитирующий дизайн известного онлайн-магазина, с обещанием низких цен.
Легенда о том, что мошенники каким-то образом узнали, что именно присматривал ваш муж, — это просто способ усыпить бдительность, — отметил эксперт.
Кузьменко подчеркнул, что преступники умело используют психологические приемы, создавая иллюзию осведомленности о предпочтениях близких людей.
Ловушка захлопывается в момент попытки оформления заказа: жертве предлагают авторизоваться в «личном кабинете», тем самым передавая мошенникам доступ к реальному аккаунту и привязанной банковской карте. Получив управление профилем, преступники мгновенно заказывают дорогостоящие товары с оплатой сразу, указывая свои адреса доставки. Списания средств продолжаются до полного обнуления счета или срабатывания банковских лимитов.
Ранее сообщалось, что злоумышленники внедрили в свои схемы обещания «ускорить» разблокировку заблокированных сервисов. Кроме того, они предлагают восстановить доступ к различным интернет-платформам.