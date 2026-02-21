Зимняя Олимпиада — 2026
Мошенники придумали новую схему обмана россиянок перед 23 Февраля

Мошенники начали присылать тесты-ловушки для выбора подарков на 23 Февраля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Мошенники начали рассылать россиянкам «тесты» от лица маркетплейсов для подбора подарков на 23 Февраля, рассказал ТАСС глава Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко. Жертвам предлагают указать интересы и возраст партнера, после чего присылают ссылку на фишинговый сайт, имитирующий дизайн известного онлайн-магазина, с обещанием низких цен.

Легенда о том, что мошенники каким-то образом узнали, что именно присматривал ваш муж, — это просто способ усыпить бдительность, — отметил эксперт.

Кузьменко подчеркнул, что преступники умело используют психологические приемы, создавая иллюзию осведомленности о предпочтениях близких людей.

Ловушка захлопывается в момент попытки оформления заказа: жертве предлагают авторизоваться в «личном кабинете», тем самым передавая мошенникам доступ к реальному аккаунту и привязанной банковской карте. Получив управление профилем, преступники мгновенно заказывают дорогостоящие товары с оплатой сразу, указывая свои адреса доставки. Списания средств продолжаются до полного обнуления счета или срабатывания банковских лимитов.

Ранее сообщалось, что злоумышленники внедрили в свои схемы обещания «ускорить» разблокировку заблокированных сервисов. Кроме того, они предлагают восстановить доступ к различным интернет-платформам.

мошенники
маркетплейсы
подарки
праздники
