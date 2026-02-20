Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 11:57

Мошенники стали использовать схемы с заблокированными сервисами

«Информзащита»: мошенники начали использовать схемы с заблокированными сервисами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Мошенники начали использовать предложения «ускорения» заблокированных сервисов в своих схемах, сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу холдинга «Информзащита». Также аферисты предлагают разблокировать доступ к различным интернет-ресурсам.

Сообщается, что за первые два месяца 2026 года количество подобных эпизодов увеличилось примерно до 4800. Рост составил 38% в сравнении с тем же периодом прошлого года.

Мошенники предлагают пользователям «специальные программы» с помощью рассылок в мессенджерах или по электронной почте. В 62% случаев вредоносное ПО скрывается под видом APK-файлов для Android, которые замаскированы под программы для оптимизации или патчи.

Ранее сообщалось, что мошенники начали создавать фейковые корпоративные чаты в преддверии Дня защитника Отечества. Основной целью таких схем является кража данных и заражение устройств вирусами.

мошенники
схемы
приложения
блокировки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле раскрыли, что Путин обсудил с Набиуллиной
Власти Иркутской области приняли важное решение после инцидента на Байкале
Генерала ЛВО Муминджанова хотят посадить на 12 лет
Глава AmCham Russia объяснил логику Трампа в отношении России
Telegram обвинили в распространении личных данных россиян
Эксперт по ЖКХ дал советы, как сэкономить на электричестве
США ввели санкции против курорта и связанных с картелем граждан Мексики
Размер имеет значение: госстандарт на длину бананов появился в России
Умер лидер Shortparis Николай Комягин: биография
Сбежавший из России Сафонов удивил поклонников изменившейся внешностью
Россиянам рассказали, станет ли Совет мира заменой ООН
Россиянин с инфарктом избил врача и сломал нос медсестре
«Упустила свой шанс»: Петросян высказалась о своем падении на Олимпиаде
Российские производители начали сливать скопившееся на складах молоко
В Госдуме ответили, ждать ли изменения пенсионного возраста
Похотливые самцы заставили самок черепах пойти на отчаянный шаг
В Совете такси объяснили рост цен во время аномальных снегопадов
Литва запретила въезд российскому рэперу
«Политическая игра»: военэксперт о желании Зеленского воевать еще три года
«Все были в шоке»: раскрыт военный приказ Зеленского на три года
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.