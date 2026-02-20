Мошенники стали использовать схемы с заблокированными сервисами

Мошенники начали использовать предложения «ускорения» заблокированных сервисов в своих схемах, сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу холдинга «Информзащита». Также аферисты предлагают разблокировать доступ к различным интернет-ресурсам.

Сообщается, что за первые два месяца 2026 года количество подобных эпизодов увеличилось примерно до 4800. Рост составил 38% в сравнении с тем же периодом прошлого года.

Мошенники предлагают пользователям «специальные программы» с помощью рассылок в мессенджерах или по электронной почте. В 62% случаев вредоносное ПО скрывается под видом APK-файлов для Android, которые замаскированы под программы для оптимизации или патчи.

Ранее сообщалось, что мошенники начали создавать фейковые корпоративные чаты в преддверии Дня защитника Отечества. Основной целью таких схем является кража данных и заражение устройств вирусами.