Россиянам рассказали о новом способе мошенничества перед 23 Февраля

Мошенники начали создавать фейковые корпоративные чаты в преддверии Дня защитника Отечества, сообщили Lenta.ru эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества. Основной целью таких схем является кража данных и заражение устройств вирусами.

Чтобы придать весомость сообщению, мошенники используют поддельные аккаунты, имитирующие реальных сотрудниц компании. Иногда подключают и фейк-аккаунт руководителя, который в чате благодарит за подарок и хвалит идею, — рассказали в Роскачестве.

Специалисты подчеркнули, что в случае кражи данных компании ответственность может лечь на сотрудника, который перешел по вредоносной ссылке. Россиян призвали проявить бдительность, не разглашать персональные данные третьим лицам и не переходить по подозрительным ссылкам.

Ранее психолог Елена Шпагина рассказала, что в преддверии праздников мошенники создают фейковые сайты с большими скидками. Она отметила, что схема использует несколько психологических механизмов.