В Москве под колесами поезда погибли четыре человека «112»: в Москве на станции Маленковская поезд сбил четырех человек

Железнодорожный состав насмерть сбил группу из четырех человек в Москве, сообщает Telegram-канал «112». По данным канала, трагедия произошла на станции Маленковская на Ярославском направлении Московской железной дороги. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб и транспортной полиции.

