11 марта 2026 в 21:07

В Москве под колесами поезда погибли четыре человека

«112»: в Москве на станции Маленковская поезд сбил четырех человек

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Железнодорожный состав насмерть сбил группу из четырех человек в Москве, сообщает Telegram-канал «112». По данным канала, трагедия произошла на станции Маленковская на Ярославском направлении Московской железной дороги. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб и транспортной полиции.

Ранее сообщалось, что в Малайзии жители деревни остановили поезд с отказавшими тормозами. Машинист самостоятельно не смог затормозить локомотив. Поезд развозил педагогов по школам в деревнях, когда у него отказали тормоза. Селяне пришли на помощь составу — положили на пути мотоцикл с большой тележкой. Локомотив врезался в препятствие, замедлился и вскоре остановился.

До этого в Рязанской области задержали 11 поездов из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры. Восемь из них направлялись в Москву из Самары, Саранска, Челябинска, Пензы, Ульяновска, Тольятти и Орска. Еще два из 11 задержанных поездов направлялись из Москвы в Саранск и Самару. Также обновилось время движения поезда из Санкт-Петербурга в Оренбург.

