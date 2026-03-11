Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 21:19

Гладков сообщил о пострадавших при атаках ВСУ по Белгородской области

Гладков: в результате атак ВСУ пострадали два бойца «Орлана»

Вячеслав Гладков Вячеслав Гладков Фото: Антон Вергун/РИА Новости
В Белгородской области в результате ударов ВСУ пострадали пять человек, среди них двое бойцов подразделения «Орлан», заявил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, инцидент с военными произошел в селе Чайки при выполнении задач.

ВСУ продолжают атаки на нашу область. Пострадали пять человек, в том числе два бойца подразделения «Орлан», — написал губернатор.

По информации главы региона, у одного военного диагностировали осколочное ранение бедра, у другого — баротравму и осколочное ранение лица. После оказания помощи в городской больнице № 2 Белгорода они продолжат лечение в амбулаторных условиях.

Ранее сообщалось, что дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. В Министерстве обороны РФ уточнялось, что перехваты проводились в период с 08:00 до 14:00 по московскому времени.

До этого Гладков заявил, что украинские военные за минувшие сутки атаковали 13 районов региона с помощью 146 беспилотников. Глава области опубликовал сводку об ударах, зафиксированных 10 марта.

