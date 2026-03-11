Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 21:24

Трамп попытался натравить НАТО на Испанию

Трамп заявил, что Испания плохо влияет на НАТО и может лишиться торговли с США

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Samuel Corum — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Испания плохо влияет на НАТО, заявил президент США Дональд Трамп. Американский лидер пригрозил разорвать торговые отношения с Мадридом, отметив, что страна годами не платит справедливую долю в коллективную оборону Альянса, передает агентство Anadolu.

Не знаю, чем занимается Испания. Они очень плохо действуют на НАТО. Их защищают, а они не хотят вносить свой справедливый взнос. И они так действовали многие годы, — сказал Трамп журналистам.

На вопрос о сотрудничестве испанских властей с Вашингтоном он ответил отрицательно. При этом глава Белого дома назвал испанский народ фантастическим, а руководство страны — «не очень».

Ранее Трамп резко раскритиковал Испанию, назвав ее лузером и некомандным игроком. Причиной недовольства стал отказ Мадрида предоставить военные базы для американских самолетов во время конфликта с Ираном, а также нежелание королевства повышать оборонные расходы до 5% ВВП.

Ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин объяснил, что Испания открыто критикует действия США против Ирана из-за ненависти других стран к Трампу. Он отметил, что Мадрид не ждет серьезных последствий из-за угроз главы Белого дома.

