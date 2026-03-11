Испания окончательно отозвала посла из одной страны Ближнего Востока

Испания приняла решение окончательно отозвать посла Ану Марию Саломон Перес из Израиля, министерство иностранных дел подписало соответствующий указ. Согласно документу, опубликованному в официальном государственном вестнике Испании (BOE), автором инициативы выступил глава МИД страны Хосе Мануэль Альбарес.

Постановляю освободить донью Ану Марию Саломон Перес от должности посла Испании в Государстве Израиль, поблагодарив ее за оказанные услуги, — говорится в документе.

Ранее представитель левой партии «Подемос» («Мы можем») Пабло Фернандес призвал Испанию провести референдум касательно выхода страны из состава НАТО. По его мнению, люди сами должны решить, оставаться ли им в Альянсе. Фернандес также раскритиковал военную операцию Соединенных Штатов и Израиля в Иране.

Также Правительство Испании опровергло заявления США о намерении Мадрида сотрудничать с американскими военными. Глава МИД королевства пояснил, что страна не намерена менять свою внешнеполитическую линию.