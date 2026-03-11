Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 14:57

Испания окончательно отозвала посла из одной страны Ближнего Востока

Испания отозвала из Израиля своего посла

Ана Мария Саломон Перес
Испания приняла решение окончательно отозвать посла Ану Марию Саломон Перес из Израиля, министерство иностранных дел подписало соответствующий указ. Согласно документу, опубликованному в официальном государственном вестнике Испании (BOE), автором инициативы выступил глава МИД страны Хосе Мануэль Альбарес.

Постановляю освободить донью Ану Марию Саломон Перес от должности посла Испании в Государстве Израиль, поблагодарив ее за оказанные услуги, — говорится в документе.

Ранее представитель левой партии «Подемос» («Мы можем») Пабло Фернандес призвал Испанию провести референдум касательно выхода страны из состава НАТО. По его мнению, люди сами должны решить, оставаться ли им в Альянсе. Фернандес также раскритиковал военную операцию Соединенных Штатов и Израиля в Иране.

Также Правительство Испании опровергло заявления США о намерении Мадрида сотрудничать с американскими военными. Глава МИД королевства пояснил, что страна не намерена менять свою внешнеполитическую линию.

