11 марта 2026 в 16:13

В МИД отреагировали на атаку ВСУ на Брянск, унесшую жизни шести человек

МИД России: Москва решительно осуждает террористическую атаку ВСУ на Брянск

Стихийный мемориал жертвам ракетного удара ВСУ по Брянску Стихийный мемориал жертвам ракетного удара ВСУ по Брянску Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Москва решительно осуждает ракетный удар ВСУ по Брянску, в результате которого погибли шесть человек, следует из официального заявления МИД РФ. В министерстве подчеркнули, что атака была целенаправленной и тщательно спланированной.

10 марта неонацистский киевский режим совершил очередное чудовищное преступление против мирного населения нашей страны, осуществив ракетный удар по Брянску. Решительно осуждаем эту сознательно спланированную террористическую атаку, — говорится в заявлении.

Дипломаты подчеркнули, что под обстрел попал оживленный деловой квартал в Советском районе города. По данным ведомства, район атаки непосредственно прилегает к Брянскому государственному инженерно-технологическому университету, жилым многоэтажкам, производственным и коммерческим объектам, а также к магазинам детских товаров и точкам общепита.

В МИД также констатировали, что Лондон готов руками своих марионеток перевести конфликт на Украине на принципиально новый уровень. По данным ведомства, британская сторона вышла за рамки норм международного права.

