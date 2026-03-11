Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Политолог объяснил роль Украины в конфликте на Ближнем Востоке

Политолог Фельдман: Украина хочет впечатлить США с помощью иранского конфликта

Привлечение специалистов из Украины к установке антидроновых систем в США — лишь попытка впечатлить главу Белого дома Дональда Трампа, рассказал 360.ru кандидат политических наук профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман. По его мнению, это не более чем инфоповод, который полезен президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Предлагать США украинскую «акустическую разработку» 2022 года — это все равно что хвастаться калькулятором перед инженером, у которого в кармане суперкомпьютер. Американские военные технологии ушли далеко вперед. Если Пентагону действительно нужно неординарное техническое решение против дронов на Ближнем Востоке, он может обратиться к израильским специалистам или частным корпорациям, — рассказал Фельдман.

Политолог подчеркнул, что американцы воспринимают Украину не как союзника, а как полигон для испытаний. По его словам, сейчас предложения главы Украины в США выслушивают, чтобы его не обидеть.

Ранее подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что военная операция США и Израиля на территории Ирана вгоняет Зеленского в панику. Эксперт объяснил, что Киев на фоне происходящего теряет поставки вооружений из-за рубежа.

