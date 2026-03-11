«Газпром» сообщил об атаке на станцию «Русская»

Компрессорная станция «Казачья», входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для «Турецкого потока»

Компрессорная станция (КС) «Русская», находящаяся на юге России, атакована средствами воздушного нападения, сообщили в «Газпроме». Накануне удары были нанесены также по КС «Береговая» и «Казачья». За две недели объекты «Газпрома» атаковали 12 раз.

Сегодня в очередной раз средствами воздушного нападения был атакован объект газотранспортной инфраструктуры на юге России — компрессорная станция «Русская», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что компрессорные станции считаются объектами критической инфраструктуры, так как участвуют в поставках газа по трубопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток» в Турцию. Отдельно подчеркивается, что все атаки были успешно отражены.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные за минувшие сутки атаковали 13 районов региона с помощью 146 беспилотников. Глава области опубликовал сводку об ударах, зафиксированных 10 марта. По предварительным данным, никто из мирных жителей не пострадал.