Задержан зампред «Газпром нефти» Джалябов: что известно, причины

Зампредседателя правления «Газпром нефти» Антон Джалябов задержан 27 февраля в Санкт-Петербурге. В чем его подозревают, подробности, часто ли бывают аресты в «Газпроме»?

27 февраля источники СМИ сообщили о задержании Джалябова в Санкт-Петербурге сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД в рамках расследования уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Следствие подозревает его в двух эпизодах получения взяток в 2020–2021 годах от руководителей подрядных организаций. Предполагается, что сумма по одной из взяток составила порядка 28 млн рублей, на которые он приобрел квартиру в ЖК «Актер Гэлакси» в Сочи. Отмечается, что еще одна взятка представляла собой катер стоимостью более 1,7 млн рублей.

Следственные действия с Джалябовым продолжатся в Москве, по итогам будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения.

По ч. 6 ст. 290 УК РФ предусматривается наказание до 15 лет лишения свободы.

Чем известен Джалябов, досье

По данным из открытых источников, Антон Джалябов работает в «Газпроме» с 2002 года, прошел путь от оператора по добыче нефти и газа до начальника Управления организации реконструкции и строительства основных фондов ООО «Газпром добыча Надым». Предполагается, что преступления были совершены, когда Джалябов занимал должность директора филиала «Газпром инвест Надым» в 2020–2021 годах.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Следствие считает, что за денежное вознаграждение он подписывал акты о приемке фактически невыполненных работ по крупным строительным подрядам, обеспечивал их оплату и защищал подрядчиков от штрафов и неустоек за срыв сроков работ», — сообщают СМИ.

После Надыма Джалябов в марте 2021 года возглавил компанию «Газпром добыча Ноябрьск», потом в августе 2023 года стал главным инженером «Газпром нефти» и в апреле 2024 года стал заместителем председателя правления «Газпром нефти» и куратором департамента разведки и добычи.

Кого из топ-менеджеров «Газпрома» задерживали в России

За минувшие несколько лет ряд высокопоставленных сотрудников структур «Газпрома» были задержаны по подозрению в коррупционных схемах.

Так, в апреле 2021 года был задержан в Москве гендиректор «Газпром газораспределение Киров» Сергей Камеко по подозрению в получении взяток от застройщиков.

В июне 2021 года по делу о растрате в особо крупном размере был задержан глава «Газпром межрегионгаз Ставрополь» и «Газпром газораспределение Ставрополь» Сергей Бондаренко.

В ноябре 2021 года за получение 20 млн рублей взяток за подключение к газовым сетям был задержан гендиректор АО «Газпром газораспределение Краснодар» Алексей Руднев и пять его заместителей.

11 мая 2024 года в Санкт-Петербурге по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере в рамках программы «Газпром — детям» был задержан замгендиректора ООО «Газпром ПХГ» Алексей Бажанов.

В июле 2025 года за взятку в 14,6 млн рублей был задержан замгендиректора «Газпром газораспределение Белгород» Александр Белоусов.

В сентябре 2025 года с поличным при получении 1 млн рублей взятки задержан замгендиректора «Газпром газораспределение Воронеж» Сергей Андриевский.

