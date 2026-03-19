19 марта 2026 в 20:08

Трамп объяснил, почему США скрыли от союзников планы напасть на Иран

Трамп: США не сообщили союзникам о нападении на Иран ради эффекта неожиданности

Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
США сознательно не информировали союзников о планируемом нападении на Иран, чтобы сохранить эффект неожиданности, заявил журналистам американский президент Дональд Трамп. По его словам, операция была тщательно спланирована. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

Не стоит слишком сильно сигнализировать. Знаете, когда мы начинали [операцию], мы делали это очень тщательно и никому об этом не говорили, потому что хотели эффекта неожиданности, — сказал американский лидер.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб выразил мнение, что нежелание членов НАТО откликнуться на призыв Трампа помочь в разблокировке судоходства в Ормузском проливе связано с тем, что США не стали советоваться с остальными странами перед началом войны. По его словам, у финской стороны отсутствуют необходимые ресурсы для участия в предлагаемой военной операции.

До этого канцлер ФРГ Фридрих Мерц в ходе выступления в бундестаге заявил, что смог бы убедить американскую сторону не нападать на Иран. Он признался, что Вашингтон не поинтересовался мнением Евросоюза перед началом боевых действий. Политик также снова исключил возможность участия Германии в конфликте на Ближнем Востоке.

