Дональд Трамп: биография, карьера и путь от бизнесмена до президента США

В мировой политике мало фигур, способных вызывать столь полярные эмоции, как 45-й и 47-й глава Соединенных Штатов. Предлагаем вам совершить путешествие во времени, чтобы понять, как устроен внутренний компас человека, сочетающего управление ядерной державой со строительством роскошных курортов. Мы собрали для вас проверенные факты и ключевые вехи, из которых складывается масштабная картина жизни этого неординарного лидера.

Биография, карьера и необыкновенные приключения Дональда Трампа

Первая треть нашего обзора традиционно посвящена тому, как закладывался фундамент будущей империи, ведь именно тогда определился вектор, в котором двигалась масштабная тема «Дональд Трамп: биография и карьера». Рожденный в семье нью-йоркского девелопера Фреда Трампа, молодой человек с юных лет впитывал законы строительного рынка. Пройдя через суровую школу военной академии и получив диплом бакалавра экономики в Пенсильванском университете, он сразу включился в семейное дело. Однако амбиции юноши простирались гораздо дальше скромного жилья для среднего класса. Именно масштабный бизнес и недвижимость Дональда Трампа превратили его имя в международный синоним роскоши, когда в 1971 году он возглавил отцовскую фирму и переименовал ее в Trump Organization. Развивая империю, лидер параллельно выстраивал и свои международные контакты, из-за чего в прессе годами детально обсуждались предполагаемые феноменальные связи Трампа и России.

Дональд Трамп Фото: www.capitalpictures.com/Global Look Press

Изучая этот феномен, невозможно пройти мимо ярких страниц истории, которые содержат интересные факты о Дональде Трампе. Знаете ли вы, например, что на пике своего строительного триумфа в конце 1980-х годов этот человек зарабатывал колоссальные $10 тысяч в час? В этот же период его личный бренд стал настолько мощным, что под ним продавалось буквально все: от мужской одежды до стейков. Еще один любопытный штрих: в 2000 году, пробуя силы на политической арене от Партии реформ, он всерьез планировал выдвинуть в качестве кандидата в вице-президенты знаменитую телеведущую Опру Уинфри. Наконец, Трамп вошел в историю как единственный глава США за последние полтора века, подвергшийся формальному аресту, повторив курьезную судьбу Улисса Гранта, задержанного в 1872 году за слишком быструю езду на лошади. Подобные интересные факты о Дональде Трампе наглядно показывают, что его жизнь никогда не была скучной рутиной.

Дальнейшее восхождение на политический Олимп лишь добавило остроты. Оценивая его первый четырехлетний срок в Белом доме, аналитики до сих пор спорят, насколько эффективным оказалось президентство Дональда Трампа, достижения которого включают налоговую реформу и жесткий протекционизм. При этом оппоненты постоянно напоминали про многочисленные судебные процессы над Трампом, ставшие беспрецедентными для американской системы правосудия. Но самым драматичным моментом этой бурной политической гонки, без сомнения, стала недавняя громкая попытка покушения на Трампа, которая буквально потрясла мировые СМИ. Теперь, когда все ключевые ориентиры намечены, давайте пошагово разберем эту невероятную биографию, отметим основные достижения Дональда Трампа во время президентства и обсудим только интересные факты о Дональде Трампе.

Дональд Трамп Фото: Official White House/Molly Riley

Ранние годы и семейный бизнес: империя недвижимости

Путь будущего миллиардера к вершинам делового мира начался в Квинсе, но его главной мечтой всегда оставался Манхэттен. Возглавив Trump Organization, Дональд переключился со строительства рядового жилья на амбициозные коммерческие проекты: роскошные отели, казино и элитные комплексы.

Главным символом этого периода стала знаменитая 58-этажная башня Trump Tower на Пятой авеню в Нью-Йорке, сданная в эксплуатацию в конце 1983 года. Бизнесмен лично контролировал каждый этап возведения здания, потратив на него около $200 млн. Вскоре империя вышла за пределы Нью-Йорка, охватив Лас-Вегас, Аспен, а позже — Сеул, Торонто и Дубай. В 1985 году за $8 млн было куплено легендарное поместье Мар-а-Лаго во Флориде с 118 комнатами, ставшее его южной резиденцией.

Однако экспансия в сферу игорного бизнеса и огромные кредиты привели к серьезному кризису на рубеже десятилетий. К 1989 году ситуация выглядела угрожающе:

личный долг бизнесмена достиг колоссальных $900 млн;

обязательства его многочисленных компаний превысили $8,3 млрд;

финансовый кризис конца 1980-х годов поставил под удар существование всей империи.

Жесткий прагматизм позволил Трампу избежать полного краха. К 1993 году он сумел урегулировать отношения с банками-кредиторами, выплатить большую часть личных обязательств и сократить корпоративный долг до $3,5 млрд.

Карьера в медиа: The Apprentice и создание бренда Trump

С 1996 по 2015 год Трамп совместно с корпорацией NBC владел правами на престижные конкурсы красоты «Мисс США» и «Мисс Вселенная», превратив их в высокодоходное шоу. Впоследствии доля медиагиганта была им выкуплена и перепродана голливудскому агентству за $25 млн.

Настоящим прорывом на телевидении стало реалити-шоу The Apprentice (в российском прокате — «Кандидат»), стартовавшее в начале 2000-х годов. В этой программе молодые предприниматели боролись за право получить руководящую должность в Trump Organization, а сам миллиардер выступал в роли сурового судьи. Его фирменная фраза «Вы уволены!» мгновенно стала культовой. Это позволило укрепить статус успешного бизнес-гуру и сделало его лицо узнаваемым в каждом американском доме.

Дональд Трамп Фото: Bonnie Cash/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Политическая карьера: президентство 2017–2021

В 2015 году Трамп окончательно вернулся в большую политику, объявив о старте своей предвыборной кампании под звучным лозунгом «Сделаем Америку снова великой». Несмотря на прогнозы аналитиков и превосходство демократического оппонента Хиллари Клинтон по общему числу голосов избирателей, Трамп одержал верх благодаря американской системе коллегии выборщиков. Его торжественная инаугурация состоялась 20 января 2017 года.

Новое президентство Дональда Трампа, достижения которого до сих пор вызывают жаркие дискуссии среди политологов, началось с демонстративного отказа от государственной зарплаты в $400 тыс. в год. Вместо этого он сосредоточился на кардинальном пересмотре наследия своего предшественника Барака Обамы и реформировании ключевых институтов страны, стремясь выполнить все свои предвыборные обещания.

Ключевые решения: налоговая реформа, политика в отношении Китая, стена с Мексикой

Внутренняя и внешняя политика администрации Трампа строилась вокруг концепции экономического национализма. Одним из первых шагов стал указ о постепенном свертывании программы медицинского страхования Obamacare. Одновременно с этим началось масштабное ужесточение иммиграционного законодательства, венцом которого стало строительство заградительной стены на границе с Мексикой и введение режима чрезвычайного положения в приграничных районах.

В сфере экономики главным триумфом Белого дома стала радикальная налоговая реформа, существенно снизившая нагрузку на американский бизнес и стимулировавшая возвращение производственных мощностей в страну. Во внешней политике Вашингтон перешел к жесткому протекционизму, развязав масштабную торговую войну с Китаем путем введения импортных пошлин. Вашингтон также инициировал отказ от ряда международных обязательств, включая климатическое Парижское соглашение и членство во Всемирной организации здравоохранения.

Дональд Трамп Фото: AdMedia/Global Look Press

Импичменты и судебные процессы: обвинения и их последствия

Острая межпартийная конкуренция спровоцировала две попытки досрочного отстранения лидера от власти: в 2019 году поводом послужил звонок в Киев Владимиру Зеленскому, а в начале 2021 года — январские беспорядки у Капитолия. Оба раза верхняя палата конгресса полностью оправдала главу государства.

Затем последовало затяжное уголовное преследование. Резонансным финалом разбирательства в Нью-Йорке по делу о сокрытии выплат актрисе Сторми Дэниэлс стал вердикт присяжных в мае 2024 года, признавших республиканца виновным по 34 пунктам.

Однако правовая система продемонстрировала компромиссный подход:

оглашение окончательного решения регулярно откладывалось инстанциями;

10 января 2025 года нью-йоркский суд полностью избавил политика от тюремного срока и финансовых взысканий;

правовые барьеры для его повторного вступления в должность президента были аннулированы.

Вдобавок прокуроры в Джорджии закрыли обвинительное досье о давлении на избирком в 2020 году, признав весомость президентской неприкосновенности. Эксперты подчеркивают, что масштабные судебные процессы над Трампом лишь сплотили вокруг него электорат.

Попытка покушения и последние новости

Борьба за власть подвергла жизнь политика серьезной опасности. Первым громким инцидентом стала предвыборная попытка покушения на Трампа в июле 2024 года в Пенсильвании, закончившаяся ранением уха, а уже через два месяца охрана обезвредила некоего Райана Рута с оружием возле гольф-клуба.

2026 год добавил тревожной хроники:

в ночь на 26 апреля 2026 года Трампа экстренно увезли со сцены из-за выстрелов у отеля Washington Hilton;

вечером 23 мая 2026 года силовики ликвидировали Насира Беста, атаковавшего пропускной пункт Белого дома;

Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

При этом администрация президента США заверяет, что лидер продолжает трудиться в прежнем плотном режиме.

Случившееся заставило главу государства потребовать модернизации охраны резиденции, хотя журналисты с иронией напоминают: сенат заблокировал бюджет на безопасность из-за его идеи построить бальный зал.

Личная жизнь, браки и дети

Личная жизнь американского лидера всегда была такой же публичной, как и его деловая карьера. В первом браке с 1977 по 1992 год Трамп был женат на чехословацкой фотомодели Иване Зельничковой. Этот союз подарил ему троих старших детей, ставших его бизнес-партнерами: Дональда-младшего, Эрика и Иванку. Второй брак с актрисой Марлой Мейплз продлился шесть лет и принес ему дочь Тиффани, которая в мае 2025 года родила миллиардеру внука Александра.

С 2005 года Трамп состоит в третьем браке с уроженкой Словении, фотомоделью Меланией Кнаусс, которая младше своего супруга на 24 года. В этом союзе родился сын Бэррон, который сейчас получает образование в частной академии во Флориде. Несмотря на регулярные публикации в таблоидах о возможном разводе, супруги продолжают демонстрировать семейное единство. На сегодняшний день у главы государства уже 11 внуков, а его старшие дети остаются ключевой опорой его масштабной империи, доказав, что семейные узы для Трампа значат не меньше, чем удачные сделки на Манхэттене. Внимательно изучая то, как развивались биография и карьера Дональда Трампа, становится очевидно: перед нами человек, переписавший правила американской политики.

Ранее мы рассказывали о карьерном пути Надежды Кадышевой.