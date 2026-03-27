Стейк из тунца на углях: секрет японских кулинаров на вашем дачном мангале

Как приготовить стейк из тунца — рецепт для вкусного ужина на углях

Весна — лучшее время, чтобы достать мангал и удивить близких чем-то неожиданным. Забудьте про привычные шашлыки: как приготовить стейк из тунца, рецепт для вкусного ужина — вопрос, который решается за считаные минуты. Секрет кроется в японском мисо-маринаде — редком госте на российских мангалах.

Понадобятся: стейки тунца толщиной 2,5 см (2 шт., около 600 г), белая мисо-паста (2 ст. л.), соевый соус (1 ст. л.), свежий имбирь тертый (1 ч. л.), кунжутное масло (1 ст. л.), чеснок (1 зубчик), сок лайма (1 ст. л.), щепотка черного перца.

Смешайте мисо-пасту, соевый соус, имбирь, кунжутное масло, давленый чеснок и сок лайма. Обмажьте стейки маринадом и оставьте на 20–30 минут — не дольше, иначе рыба начнет «вариться» в кислоте. Теперь — главное. Решетку нужно раскалить до максимума и смазать маслом прямо перед укладкой рыбы. Только так тунец мгновенно схватится корочкой и не прилипнет. Жарьте по 2–3 минуты с каждой стороны: внутри стейк должен остаться розовым — это правильно и вкусно.

Вот как приготовить стейк из тунца, рецепт для вкусного ужина, так, чтобы гости переспрашивали рецепт снова и снова. Подайте с ломтиком лайма и свежей зеленью — и весенний вечер удался.

Калорийность на 100 г: 148 ккал.

БЖУ: 24,5/4,8/1,9.

