27 марта 2026 в 10:10

Стейк из тунца на углях: секрет японских кулинаров на вашем дачном мангале

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Весна — лучшее время, чтобы достать мангал и удивить близких чем-то неожиданным. Забудьте про привычные шашлыки: как приготовить стейк из тунца, рецепт для вкусного ужина — вопрос, который решается за считаные минуты. Секрет кроется в японском мисо-маринаде — редком госте на российских мангалах.

Понадобятся: стейки тунца толщиной 2,5 см (2 шт., около 600 г), белая мисо-паста (2 ст. л.), соевый соус (1 ст. л.), свежий имбирь тертый (1 ч. л.), кунжутное масло (1 ст. л.), чеснок (1 зубчик), сок лайма (1 ст. л.), щепотка черного перца.

Смешайте мисо-пасту, соевый соус, имбирь, кунжутное масло, давленый чеснок и сок лайма. Обмажьте стейки маринадом и оставьте на 20–30 минут — не дольше, иначе рыба начнет «вариться» в кислоте. Теперь — главное. Решетку нужно раскалить до максимума и смазать маслом прямо перед укладкой рыбы. Только так тунец мгновенно схватится корочкой и не прилипнет. Жарьте по 2–3 минуты с каждой стороны: внутри стейк должен остаться розовым — это правильно и вкусно.

Вот как приготовить стейк из тунца, рецепт для вкусного ужина, так, чтобы гости переспрашивали рецепт снова и снова. Подайте с ломтиком лайма и свежей зеленью — и весенний вечер удался.

  • Калорийность на 100 г: 148 ккал.

  • БЖУ: 24,5/4,8/1,9.

Ранее мы делились с вами рецептом бюджетного салата из баночки сайры.

Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинские военные целенаправленно ударили по двум школам
Джейкоб из «Сумерек» объявил, что станет отцом
ФАС выдала предупреждение производителю сырков «Б.Ю. Александров»
«Братья не по крови, а больше!» Боец СВО о фронте и возврате к мирной жизни
«Исторические достижения»: подпись Трампа впервые появится на долларах
Одна страна Евросоюза может оказаться под санкциями США
Захарова двумя словами описала нападение на Русский дом в Праге
Военный вертолет едва не столкнулся с пассажирским самолетом в США
Минздрав нашел связь между алкоголем и бесплодием
Афганистан заинтересовался российским топливом
Наступление ВС РФ на Харьков 27 марта: ситуация в Купянске, контратаки ВСУ
Азиатская страна ужесточит правила получения гражданства
Пожар охватил исправительную колонию под Магаданом
Раскрыты востребованные направления отдыха за рубежом на майские праздники
Ванная как граница дня: переход от активности к отдыху
Британия призвала союзников по НАТО готовиться к наихудшему сценарию
Премьер Италии Мелони после позора на референдуме заняла еще один пост
Аналитик указал на ловушку для США в Иране
Назван процент россиян, доверяющих Путину
Россия ответила на выпад Румынии о появлении мин в Черном море
Дальше
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

