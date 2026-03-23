Салат за копейки: как из банки сайры сделать хит семейного застолья

Когда нужно приготовить что-то сытное без лишних затрат, выручает дешевый и простой салат на скорую руку. Он не требует редких продуктов, но один неожиданный штрих делает вкус глубже и интереснее.

Для приготовления понадобятся консервированная сайра (1 банка), отварной рис (150 г), крупные яйца (2 шт.), маринованный огурец (1 шт.), зеленый лук (небольшой пучок), натуральный йогурт (2 ст. л.), горчица (1 ч. л.), щепотка соли и черный перец по вкусу, а также немного огуречного рассола (1 ст. л.).

Рис остужают, яйца рубят, сайру разминают вилкой. Добавляют нарезанный огурец и лук. Отдельно смешивают йогурт, горчицу и рассол — именно он придает легкую кислинку и раскрывает вкус рыбы. Все соединяют и аккуратно перемешивают.

Такой дешевый и простой салат на скорую руку получается сочным, нежным и заметно ярче привычных вариантов.

Калорийность на 100 г: 145 ккал.

БЖУ: 9,1/6,8/11.

