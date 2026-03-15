Роллы из омлета за 15 минут: гости не поверят, что это просто яйца

Есть блюда, которые выглядят как произведение искусства, а готовятся быстрее, чем закипает чайник. Омлетные роллы — именно такой случай. Идея пришла из японской кухни, где яичный пласт давно используют вместо водорослей нори — и это куда нежнее, мягче и понятнее нашему вкусу.

Секрет идеального омлетного блинчика — капля рисового крахмала в яичной смеси. Именно он, а не картофельный, дает ту самую шелковистую эластичность: блинчик не рвется при сворачивании, держит форму и при нарезке дает красивый ровный срез. Этот прием используют в азиатских ресторанах, но дома о нем почти никто не знает.

Ингредиенты

Для омлетной основы понадобятся:

крупные яйца (3 шт.),

рисовый крахмал (1 ч. л. с горкой — примерно 8 г),

холодная вода (1 ст. л.),

щепотка соли,

растительное масло без запаха (1 ч. л.).

Для начинки:

сливочный сыр типа «Филадельфия» или любой мягкий творожный (100 г),

крабовые палочки (80 г),

свежий огурец (0,5 шт.),

слабосоленая семга или форель (70 г) — по желанию.

Как приготовить

Яйца взбейте с рисовым крахмалом, водой и солью до однородной массы — не до пены, а до гладкости. Разогрейте сковороду диаметром 20–22 см, смажьте минимальным количеством масла. Вылейте треть смеси, быстро распределите наклоном сковороды и жарьте на среднем огне 1–1,5 минуты до схватывания. Переворачивать не нужно.

Готовый омлет переложите на пленку или циновку. Нанесите тонкий слой сливочного сыра, отступив 1,5 см от края. Выложите полоску крабовых палочек, брусочки огурца и рыбы. Сверните плотным рулетом, прижимая руками, уберите в холодильник на 10 минут — это помогает рулету держать форму. Нарежьте острым ножом поперек на кусочки толщиной 2–2,5 см.

Подавайте с соевым соусом и маринованным имбирем — омлет в таком исполнении перестает быть просто завтраком и превращается в полноценную закуску для любого стола.

Калорийность на 100 г: 155 ккал.

БЖУ: 8,8/10,5/5,8.

