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12 июня 2026 в 15:30

Все лето запекаю кабачки в сырной корочке: ни яиц, ни жарки — а на вкус лучше мяса

Фото: D-NEWS.ru
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Беру кабачки, сыр и кукурузную муку — запекаю в духовке без яиц и жарки. Получается обалденная вкуснятина: хрустящая сырная корочка с пряным ароматом паприки и чеснока, а внутри — нежный сочный кабачок, который тает во рту. Даже без мяса — пальчики оближешь, особенно с чесночно-йогуртовым соусом.

Для приготовления вам понадобится: 2 кабачка, 50 г твердого сыра, 2 ст. ложки кукурузной муки, 1 ч. ложка паприки, 1 ч. ложка сушеного чеснока, 0,5 ч. ложки соли, 1 ст. ложка растительного масла. Для соуса: 3 ст. ложки натурального йогурта, 1 зубчик чеснока, соль. Кабачки нарежьте брусочками, смешайте с маслом. В миске смешайте кукурузную муку, паприку, сушеный чеснок и соль. Сыр натрите на мелкой терке. Добавьте сухую смесь и сыр к кабачкам, перемешайте. Выложите на противень с пергаментом, запекайте при 200 °C 20 минут до румяности. Для соуса смешайте йогурт с пропущенным через пресс чесноком и солью. Дайте кабачкам немного остыть — корочка станет еще хрустящее. Подавайте с соусом.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эти запеченные кабачки в сырной корочке. Даже те, кто не любит кабачки, уплетали их с йогуртовым соусом. Кстати, вместо кукурузной муки можно взять рисовую — панировка будет еще тоньше. Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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