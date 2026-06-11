Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 июня 2026 в 12:15

Просто шикарность из обычного кабачка: жарим лук, морковь и взбиваем в массу — летний паштет на поджаристый хлеб или крекеры

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Каждое лето готовлю эту намазку снова и снова. Стоит только появиться молодым кабачкам, как на столе оказывается миска нежного овощного паштета. Намазываю его на поджаренные ломтики хлеба, крекеры или хрустящие тосты — получается настолько вкусно, что бутерброды исчезают за считаные минуты.

Главное отличие от кабачковой икры — нежная кремовая текстура. Благодаря творожному сыру овощи превращаются в воздушную массу, которая прекрасно подходит для завтрака, перекуса или легкого ужина.

Для приготовления вам понадобится: кабачки — 600 г, репчатый лук — 1 шт., морковь — 1 шт., творожный сыр — 140 г, укроп — 1 небольшой пучок, соль — по вкусу, черный молотый перец — по вкусу, растительное масло — 2 ст. л.

Кабачки очистите от кожицы и нарежьте небольшими кубиками. Лук мелко нашинкуйте, а морковь натрите на крупной терке. На сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте лук до мягкости. Добавьте морковь и готовьте еще несколько минут. Затем выложите кабачки, перемешайте, накройте крышкой и тушите около 15–20 минут, пока овощи не станут полностью мягкими. За это время лишняя влага должна практически испариться.

Готовые овощи немного остудите. Переложите их в чашу блендера, добавьте творожный сыр, укроп, соль и черный перец. Измельчите до гладкой кремовой массы. По желанию уберите паштет в холодильник на 30 минут — охлажденным он становится еще вкуснее.

Подавайте на поджаренном хлебе, багете, ржаных тостах или соленых крекерах.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева уже несколько сезонов готовит такой паштет из кабачков и каждый раз удивляется, как быстро он заканчивается. Особенно вкусно намазывать его на горячий тост, только что вынутый из тостера. А если добавить немного чеснока, получается закуска, которую гости принимают за дорогой сливочный дип из хорошего ресторана.

Проверено редакцией
Читайте также
Россиянам рассказали, как правильно проветривать квартиру летом
Общество
Россиянам рассказали, как правильно проветривать квартиру летом
Обрезка плодовых деревьев: как помочь яблоне, сливе и груше в разгар лета
Семья и жизнь
Обрезка плодовых деревьев: как помочь яблоне, сливе и груше в разгар лета
Кабачковые оладьи «Минутка»: натёр, добавил яйцо и пармезан — за 10 минут гора вкуснятины к чаю. Подаю с творожным кремом и зеленью
Общество
Кабачковые оладьи «Минутка»: натёр, добавил яйцо и пармезан — за 10 минут гора вкуснятины к чаю. Подаю с творожным кремом и зеленью
Кабачки и фарш — идеальный дуэт для ужина: полноценное горячее — 20 минут на сковородке, и можно подавать
Общество
Кабачки и фарш — идеальный дуэт для ужина: полноценное горячее — 20 минут на сковородке, и можно подавать
Вместо надоевших оливье и колбасных: готовим салат «Баклажан» — хрустящие ломтики и классное сочетание. То, что нужно летом
Общество
Вместо надоевших оливье и колбасных: готовим салат «Баклажан» — хрустящие ломтики и классное сочетание. То, что нужно летом
лето
кабачки
творожный сыр
овощи
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин наградил ректора МГУ Садовничего Госпремией
В Москве задержали мужчину, который приставал к мальчику в метро
В МИД России раскрыли подробности встречи с послами западных стран
«Рада вдохновлять»: Стрелец похвалила Собчак за троллинг
Установлена личность ребенка, погибшего в ДТП в центре Екатеринбурга
В России присудили госпремию за достижения в нейрохирургии
Избитая таксистка из Усть-Илимска рассказала о ходе дела
Известный футболист назвал главных фаворитов ЧМ-2026
«Очевидная дискриминация»: Карякин о приостановке членства России в FIDE
Появились подробности гибели воспитанника омского «Авангарда»
Российская чемпионка загадочно исчезла в Канаде
В России впервые выписали штраф за критику «Талибана»
Бывшего вице-губернатора Новосибирской области поймали с наркотиками
СК взялся за трагедию с разбойным нападением в Подмосковье
Москалькова стала лауреатом госпремии за успехи в правозащитной сфере
В ДТП с участием легковушек под Калининградом пострадал ребенок
В Петербурге задержали группу за незаконную банковскую деятельность
Кончаловский стал лауреатом госпремии в области литературы и искусства
Стало известно о водителе, устроившем смертельное ДТП в Екатеринбурге
Посол Франции поделился мнением о прошедших в Москве переговорах
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Смешала тунец из банки с яйцом — на ужин подаю рыбные рафаэлки: нежнее котлет, сочнее фрикаделек
Общество

Смешала тунец из банки с яйцом — на ужин подаю рыбные рафаэлки: нежнее котлет, сочнее фрикаделек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.