Просто шикарность из обычного кабачка: жарим лук, морковь и взбиваем в массу — летний паштет на поджаристый хлеб или крекеры

Просто шикарность из обычного кабачка: жарим лук, морковь и взбиваем в массу — летний паштет на поджаристый хлеб или крекеры

Каждое лето готовлю эту намазку снова и снова. Стоит только появиться молодым кабачкам, как на столе оказывается миска нежного овощного паштета. Намазываю его на поджаренные ломтики хлеба, крекеры или хрустящие тосты — получается настолько вкусно, что бутерброды исчезают за считаные минуты.

Главное отличие от кабачковой икры — нежная кремовая текстура. Благодаря творожному сыру овощи превращаются в воздушную массу, которая прекрасно подходит для завтрака, перекуса или легкого ужина.

Для приготовления вам понадобится: кабачки — 600 г, репчатый лук — 1 шт., морковь — 1 шт., творожный сыр — 140 г, укроп — 1 небольшой пучок, соль — по вкусу, черный молотый перец — по вкусу, растительное масло — 2 ст. л.

Кабачки очистите от кожицы и нарежьте небольшими кубиками. Лук мелко нашинкуйте, а морковь натрите на крупной терке. На сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте лук до мягкости. Добавьте морковь и готовьте еще несколько минут. Затем выложите кабачки, перемешайте, накройте крышкой и тушите около 15–20 минут, пока овощи не станут полностью мягкими. За это время лишняя влага должна практически испариться.

Готовые овощи немного остудите. Переложите их в чашу блендера, добавьте творожный сыр, укроп, соль и черный перец. Измельчите до гладкой кремовой массы. По желанию уберите паштет в холодильник на 30 минут — охлажденным он становится еще вкуснее.

Подавайте на поджаренном хлебе, багете, ржаных тостах или соленых крекерах.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева уже несколько сезонов готовит такой паштет из кабачков и каждый раз удивляется, как быстро он заканчивается. Особенно вкусно намазывать его на горячий тост, только что вынутый из тостера. А если добавить немного чеснока, получается закуска, которую гости принимают за дорогой сливочный дип из хорошего ресторана.