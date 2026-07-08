Песков раскрыл детали разговора Путина и Трампа об Иране Песков: Путин не выдвигал Трампу новых предложений по ядерным материалам Ирана

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом 4 июля не предлагал новых вариантов решения вопроса, связанного с иранскими ядерными материалами, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Эта тема в ходе беседы не получила дополнительного развития, пояснил он.

При этом в Кремле указывали, что в ходе разговора российский лидер подтвердил готовность Москвы оказывать практическое содействие усилиям, направленным на деэскалацию напряженности и стабилизацию ситуации вокруг Ирана.

Ранее Песков обратил внимание, что Путин и Трамп продолжат диалог друг с другом в ближайшее время. По его словам, у лидеров стран есть определенные понимания этого.

Также Песков раскрыл отношение Трампа к украинскому вопросу. Пресс-секретарь заявил, что у лидера США достаточно последовательная позиция. Он опроверг все слухи о том, что американский президент меняет свое мнение как флюгер.