Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
08 июля 2026 в 02:59

Песков раскрыл детали разговора Путина и Трампа об Иране

Песков: Путин не выдвигал Трампу новых предложений по ядерным материалам Ирана

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом 4 июля не предлагал новых вариантов решения вопроса, связанного с иранскими ядерными материалами, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Эта тема в ходе беседы не получила дополнительного развития, пояснил он.

При этом в Кремле указывали, что в ходе разговора российский лидер подтвердил готовность Москвы оказывать практическое содействие усилиям, направленным на деэскалацию напряженности и стабилизацию ситуации вокруг Ирана.

Ранее Песков обратил внимание, что Путин и Трамп продолжат диалог друг с другом в ближайшее время. По его словам, у лидеров стран есть определенные понимания этого.

Также Песков раскрыл отношение Трампа к украинскому вопросу. Пресс-секретарь заявил, что у лидера США достаточно последовательная позиция. Он опроверг все слухи о том, что американский президент меняет свое мнение как флюгер.

Власть
Владимир Путин
Дональд Трамп
Дмитрий Песков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Иркутске начали устранять последствия шторма
Эрдогана насмешил образ Макрона
Автоэксперт оценил идею льгот на платных трассах для осторожных водителей
Дезертир с гранатой «отжал» золотую сережку у женщины в Киеве
Крокодил набросился на подростка во время семейной рыбалки
Названа вероятная причина отказа Болгарии и Венгрии от военной помощи Киеву
Экс-игрок «Краснодара» назвал причину отъезда Сперцяна в Саудовскую Аравию
Политолог раскрыл цели увеличения военных расходов Германии
Хищения на «зубах дракона» в Белгородской области: кто сколько украл, цифры
ВСУ атаковали коммерческий объект и ранили гражданского в Белгороде
Депутат назвал неприятные последствия введения QR-кодов для продажи бензина
Госдума обязала детей мигрантов получать патент после 18 лет
В Госдуме рассказали о значении законопроекта про регулирование ИИ
Садовод назвала эффективное средство от медведки
Блогер Лерчек показала своих родных в День семьи, любви и верности
Российские «Ланцеты» уничтожили группу катеров ВСУ в Черном море
Госдума ужесточила требования к мигрантам для работы в России
Налет на Татарстан, обстрел автобуса, шпионы в Крыму: ВСУ атакуют РФ 8 июля
На ЗАЭС раскрыли истинные планы ВСУ в Энергодаре
Боец ВС России проявил смекалку при захвате опорного пункта
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Натираю кабачки на терке и на сковороду — к чаю подаю хрустящие хачапури: нежнее и вкуснее классики
Общество

Натираю кабачки на терке и на сковороду — к чаю подаю хрустящие хачапури: нежнее и вкуснее классики

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно
Общество

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.