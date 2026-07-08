Где выгодно хранить деньги в 2026 году: наличными или в банке

Где выгодно хранить деньги в 2026 году: наличными или в банке

Наличные или банковский счет? Этот выбор встает перед каждым, кто задумывается о сохранности своих средств. У каждого варианта есть сильные стороны и скрытые риски. О том, в каких случаях стоит держать деньги в кошельке или открывать депозит, — в материале NEWS.ru.

Когда стоит хранить сбережения в наличной форме

Если средства могут потребоваться для расходов в любой момент, наличные становятся оптимальным вариантом. Они обеспечивают максимальную ликвидность. Как пояснила NEWS.ru международный финансовый советник, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова, наличными можно расплатиться даже при сбоях банковских систем, отсутствии интернета или в точках, где карты не принимают. Это особенно важно для экстренных ситуаций, повседневных покупок, а также для жителей регионов с нестабильной инфраструктурой.

Однако у наличных есть серьезные недостатки: они не защищены от инфляции (по данным Банка России, годовая инфляция в 2026 году составляет около 5,58%, что постепенно снижает покупательную способность денег). К тому же сохраняются риски кражи, утери или порчи купюр. Эксперт рекомендует держать дома сумму не больше размера расходов за один-три месяца, а остальное размещать в банке.

Кому стоит выбрать банковский вклад

Для накопления и защиты средств от обесценения банковские вклады и накопительные счета гораздо выгоднее. Они позволяют получать процентный доход, который в условиях высокой ключевой ставки может ощутимо перекрывать инфляцию. Кроме того, средства на счетах застрахованы государством (до 1,4 млн рублей в одном банке), а все операции прозрачны и фиксируются.

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Стандартный лимит в 1,4 млн рублей действует для большинства обычных вкладов и счетов, но существуют исключения, где страховое возмещение может быть выше. Это касается, в частности, безотзывных рублевых вкладов сроком свыше трех лет — с 30 октября 2025 года лимит увеличен до 2,8 млн рублей. Кроме того, правительство предложило поднять лимит страхового возмещения с 1,4 млн до 2 млн рублей для классических вкладов на срок более трех лет и рублевых депозитов, оформленных безотзывными сберегательными сертификатами (со сроком от одного до трех лет включительно).

«Для долгосрочных накоплений и формирования финансовой подушки банки предлагают более надежный и доходный инструмент», — отметила Ермилова.

Если вы открыли вклад без права досрочного снятия, то деньги могут оказаться недоступны в экстренной ситуации.

Вклад или наличные — какой вариант наиболее оптимален в 2026 году

Если ограничиться двумя вариантами — наличные или банк, — лучшее решение напрямую зависит от вашей ближайшей цели.

Для регулярных и срочных трат разумно держать часть средств в наличной форме (на один-три месяца расходов). Их главное преимущество — мгновенная доступность: не нужны ни карта, ни терминал, ни интернет. Как рассказал NEWS.ru ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев, в отдельных ситуациях (например, при технических сбоях платежной инфраструктуры или в местах, где безналичные расчеты затруднены) наличка остается единственным рабочим инструментом. Однако важно понимать фундаментальные минусы: она не приносит дохода и из-за инфляции постепенно теряет покупательную способность. Кроме того, есть риски кражи или потери средств без какой-либо системы возмещения.

Купюры 5000 рублей Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Если ваша задача заключается в том, чтобы сохранить и приумножить средства, то банковский вклад выгоднее. Деньги на депозите или накопительном счете приносят процентный доход, а их сохранность гарантирована государством в пределах установленного лимита. Для долгосрочного накопления это дает сразу два преимущества: защиту от обесценивания и юридическую безопасность.

«Для трат и срочной ликвидности — наличные, для накоплений — банк. Если можно выбрать только один вариант и горизонт планирования больше нескольких месяцев, то кредитная организация будет существенно выгоднее», — резюмировал Расторгуев.

Таким образом, оптимальная стратегия предполагает баланс: небольшая сумма на текущие расходы — в наличке, а основная часть сбережений — в банке под проценты.

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