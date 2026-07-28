В ЛНР создали радиосеть для уничтожения украинских дронов Российские бойцы создали радиосеть для уничтожения украинских БПЛА в ЛНР

Мобильные огневые группы 1-й танковой армии группировки «Запад» сформировали единую радиосеть для обнаружения и уничтожения украинских БПЛА, рассказал РИА Новости командир батареи, старший мобильных огневых групп 49-й зенитно-ракетной бригады с позывным Мажор. По его словам, подобные группы особенно эффективны.

Радиосеть у нас общая есть, в которой мы передаем информацию друг другу непосредственно в реальной обстановке. Каждый расчет мне доводит, что слышит, что видит, я уже понимаю, где начинается пролет, и если нужно будет, группа смещается туда, — отметил Мажор.

По словам командира, мобильные огневые группы охотятся в приграничной зоне ЛНР, летящие для поражения объектов в зоне СВО. Он отметил, что количество сбитых дронов зависит от высоты и скорости их полета.

Ранее Вооруженные силы РФ нанесли удары беспилотными летательными аппаратами по украинским портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В северо-западной акватории Черного моря был поражен балкер, осуществлявший доставку военных грузов.