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28 июля 2026 в 10:35

Экономист рассказал, почему россияне стали реже оформлять кредитки

Экономист Чирков: россияне реже оформляют кредитки из-за новой политики банков

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
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Россияне стали реже оформлять кредитные карты в связи с новой политикой банков по отношению к заемщикам, которая стала строже, заявил в беседе с «Авторадио» экономист Максим Чирков. По его мнению, текущее снижение выдач кредиток не будет продолжительным. По мере смягчения денежно-кредитных условий интерес к подобным продуктам снова начнет расти, отметил эксперт.

[Наблюдается] более внимательное отношение банков к заемщикам. То есть представители банковской сферы отдают себе отчет, что при высоких процентных ставках риски для людей, которые берут кредиты, остаются достаточно существенными. Ну и с другой стороны, граждане тоже, в общем, ориентируются на то, что происходит в денежно-кредитной сфере. Ожидания сверхбыстрого снижения процентных ставок не оправдались, но это снижение не было слишком значимым, поэтому в этих условиях граждане более аккуратно относятся к получению кредитов, — объяснил Чирков.

Ранее финансовый эксперт Георгий Хохлов посоветовал не брать кредит в микрофинансовой организации, если это вынудит отказаться от базовых потребностей. По его словам, дополнительная финансовая нагрузка может лишь усугубить проблемы.

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