Куда лучше вложить деньги летом 2026-го в России: вклады, валюта, золото

Лето — пора отпусков, но чтобы отдохнуть без финансовых забот, к поездке лучше подготовиться заранее. Как накопить нужную сумму и при этом защитить сбережения от инфляции? Что выбрать — банковские вклады, накопительные счета, облигации, валюту или золото, рассказывает NEWS.ru.

Что сейчас выгоднее и безопаснее

Банковские вклады

По словам международного финансового советника, доцента кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Марии Ермиловой, это самый простой и надежный способ. Вклады до 1,4 млн рублей застрахованы государством.

«Ставки по вкладам остаются двузначными, что позволяет получать доход чуть выше инфляции. Например, при ставке 13,5% годовых на сумму 50 000 рублей за 3 месяца можно получить примерно 1664 рубля дохода. Для большей суммы — пропорционально больше», — отметила эксперт в беседе с NEWS.ru.

Она добавила, что выгодны короткие и среднесрочные вклады (3–6 месяцев), особенно с акционными надбавками.

Накопительные счета

Накопительные счета — гибрид вклада и текущего счета. Можно пополнять и снимать деньги без потери процентов, но ставка может меняться.

Как отметила Ермилова, доходность чуть ниже, чем по срочным вкладам, но выше, чем по счету до востребования (0,01%). Так, например, при ставке 12% годовых на 100 000 рублей за полгода доход составит около 6000 рублей.

Облигации федерального займа (ОФЗ)

По словам экспертов, доходность ОФЗ близка к ставкам по вкладам, но может быть чуть выше при снижении ключевой ставки. Сейчас есть выпуски, по которым купоны можно получить в мае и июне.

Аналитики поясняют, что при нынешнем уровне доходности ОФЗ помогают инвесторам сохранить покупательную способность денег и заранее зафиксировать высокий купонный доход. Это особенно важно в ситуации, когда ЦБ снижает ключевую ставку. Если ставка продолжит снижаться, интерес крупных инвесторов к таким бумагам вырастет, что способно подтолкнуть их рыночную стоимость вверх.

Корпоративные облигации

Экономисты поясняют: корпоративные облигации надежных компаний дают доходность 14–15% годовых и выше. Выплаты могут быть ежеквартальными, ежемесячными или раз в полгода, но риски здесь выше, чем по ОФЗ.

Примеры: облигации «Атомэнергопрома» с доходностью 14,6–14,8% годовых (выплаты ежеквартально); облигации «Балтийского лизинга» — с ежемесячными выплатами, но с более высоким риском.

Надежные корпоративные облигации, которые могут дать более высокую доходность за счет изменения цены, — один из самых эффективных способов инвестирования, считает главный аналитик центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах Жизнь» Михаил Шульгин. Тем не менее существует риск «не уложиться в срок», уточняет он. То есть к моменту, когда вам понадобятся деньги (например, к отпуску), вы можете не получить ожидаемую доходность или даже столкнуться с временными убытками, если захотите продать облигацию досрочно.

Валюта

По мнению Михаила Шульгина, покупка валюты с целью продажи ее подороже через несколько месяцев сейчас не лучшее решение. Рубль на фоне остановленного бюджетного правила и высоких мировых цен на энергоносители в ближайшие недели может оставаться крепким, объяснил он.

Ермилова добавляет, что покупка долларов или евро может принести доход в 15–20% в рублях в том случае, если рубль ослабеет. Но это риск: курс может и не измениться или даже укрепиться. Сейчас курс доллара выгодный.

«Есть предпосылки, что рубль еще укрепится. Здесь речь больше о цели накопления валюты. При этом если вы планируете использовать валюту в поездке за границу, то сейчас достаточно выгодный курс. Валюта — это скорее способ диверсификации, чем гарантированный доход», — подчеркнула эксперт.

Золото

Золото — классический защитный актив, отмечают эксперты. В 2026 году золото продолжает дорожать, но более скромными темпами — примерно около 10% в год.

Золото ведет себя как спекулятивный актив, считает Шульгин, поскольку ранее долгое время им хеджировали покупки рискованных активов, акций (хеджирование — это покупка защитного актива, который дорожает при падении стоимости основных вложений).

«Сейчас акции дешевеют, инвесторы продают желтый металл, чтобы компенсировать убытки. Мировые центробанки также решили зафиксировать часть прироста золота, которое совершило ралли в прошлом году и в начале текущего. Поэтому цены на него в ближайшие недели могут оставаться под давлением», — заключил он.

