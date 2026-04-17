Как сохранить и приумножить деньги в 2026 году — топ-8 способов

17 апреля в мире отмечают День денег. Эксперты по финансовой безопасности рассказали, как не попасться на уловки мошенников и почему не стоит хранить все сбережения в одном месте. Простые, но эффективные лайфхаки — в материале NEWS.ru.

Установите уведомления и лимиты по банковским операциям

Магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили заявила в беседе с NEWS.ru, что установка уведомлений и лимитов по банковским операциям на смартфон обеспечивает контроль, а также позволяет пресечь попытку перевода средств (собственных и родственников) мошенникам.

Настроить лимиты на операции можно в мобильном приложении банка. Например, стоит ограничить максимальную сумму одного перевода или установить дневной лимит расходов. Это не помешает крупным покупкам — лимит всегда можно временно приостановить на день. Смысл такой защиты прост: даже если мошенники получат доступ к вашему аккаунту, они не смогут вывести крупную сумму, а вы успеете заблокировать карту.

Используйте банковскую карту для онлайн-покупок

Валишвили также рекомендует завести отдельную карту (например, виртуальную через банковское приложение) для покупок в интернет-магазинах и оплаты различных сервисов с подписками.

«Целесообразно пополнять такие карты на требуемую сумму и не хранить на них крупные средства», — отметила она.

Включите двухфакторную аутентификацию

Отдельного внимания заслуживает вопрос двухфакторной аутентификации. Ее нужно устанавливать везде, где это возможно. Речь идет о входе в банковское приложение, на портал госуслуг и другие сервисы с личной информацией не только с помощью пароля, но и с разовым кодом подтверждения, подчеркнула экономист.

Выявляйте общие признаки финансовых ловушек

По мнению экспертов, социальные сети все чаще становятся не только источником информации и развлечения, но и площадкой для продвижения сомнительных схем быстрого заработка.

Обещания получить доход без усилий, изучить секретные методики, позволяющие разбогатеть, или сделать инвестиции с гарантией привлекают внимание, но на деле могут обернуться потерей времени и денег.

Выявляйте завышенные обещания дохода

Один из главных признаков возможной ловушки — акцент на легкости и гарантированности высокой прибыли, подчеркнул в разговоре в NEWS.ru директор по сберегательным продуктам СК «Росгосстрах Жизнь» Борис Борзунов.

«Если блогер утверждает, что вы сможете заработать десятки тысяч рублей за считаные дни без риска, то стоит насторожиться. На финансовых рынках нет безопасных инструментов с высоким доходом без риска. Чем выше обещанная прибыль, тем больше вероятность того, что вас обманут. Чтобы проверить информацию, достаточно поискать независимые отзывы или официальные данные о компании или продукте, который рекламируется», — отметил он.

Не верьте секретным методикам

Множество предложений мошенников строятся на обещании получить доступ к закрытым стратегиям, эксклюзивным инсайдам или методикам, которые скрывают банки. На практике такие материалы оказываются набором очевидных советов, доступных в открытых источниках.

Стоит помнить: работающие финансовые инструменты прозрачны, а их правила и риски можно проверить в официальных документах и на профильных ресурсах.

Не поддавайтесь на манипуляции мошенников

Аферисты используют популярный прием — демонстрацию успеха блогера. Речь идет о фотографиях с дорогими машинами, отдыхом за границей и скриншотах счетов. Такой визуальный ряд создает иллюзию достоверности, но не является доказательством. Важно помнить: любая картинка в соцсетях может быть постановочной, сделанной в фотошопе или сгенерированной нейросетью. Эксперты советуют: перед тем как доверять таким примерам, нужно задать себе простые вопросы. Это реальные подтверждения доходов? Стоит ли рисковать своими деньгами, чтобы это проверить?

Соблюдайте общие правила безопасности

Как подчеркнул Борзунов, первое правило — критически оценивать любую информацию. Реальные инвестиционные или образовательные проекты никогда не гарантируют сверхприбыли и всегда раскрывают риски. Прежде чем принимать решение, стоит проверить источник, уточнить юридический статус компании, сравнить данные с независимыми отзывами. Если остаются сомнения, то лучше отказаться от участия: надежные инструменты для вложений всегда открыты и прозрачны, сказал он.

Избегайте финансового давления в соцсетях

Финансовые ловушки в соцсетях построены на доверии и желании быстро заработать, объяснил специалист. Чтобы не стать их жертвой, важно сохранять критичность мышления и тщательно изучать информацию.

«Если какие-то параметры инструмента или стратегии остаются для вас непонятными или человек, предлагающий в них участвовать, начинает давить и говорить, что „такое предложение доступно только сегодня и только для вас“, лучше отказаться. Чем более громкими и привлекательными кажутся обещания, тем выше вероятность того, что вами умело манипулируют», — заключил Борзунов.

Запомните ключевой принцип борьбы с мошенниками

Ключевой принцип противодействия мошенникам прост: никогда не нужно реагировать на рекомендации незнакомых людей по установке дополнительного программного обеспечения или переводу денег. «Подобные советы и просьбы, полученные от знакомого человека, нужно обязательно подтверждать при очной встрече, так как злоумышленники могут получить доступ к его телефону или аккаунту в мессенджере», — сказал в беседе с NEWS.ru доцент кафедры общественных финансов Финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ, кандидат экономических наук Игорь Балынин.

Храните деньги правильно

Лучше всего держать деньги в банке, на банковском вкладе, так как это позволяет не только защитить их от инфляции, но и приумножить. Сейчас ставки по вкладам в два-три раза выше темпов роста цен, отметил Балынин.

«Средства, находящиеся в каждом банке, застрахованы Агентством по страхованию вкладов в сумме до 1,4 млн рублей (с учетом начисленных процентов). Например, если сегодня разместить 500 тысяч рублей на три месяца по ставке 14,25% годовых, то к середине июля на счете будет около 518 тысяч (порядка 18 тысяч будет начислено в виде процентов)», — уточнил экономист.

