Банк следит за каждым переводом: 7 способов не вызвать подозрений

Банки все чаще обращают внимание не только на суммы, но и на манеру поведения клиентов: дробление переводов, резкое изменение активности, необычное время операций или даже предшествующие звонки могут стать причиной блокировки. Чтобы снизить риски и избежать лишних вопросов со стороны финансового мониторинга, достаточно соблюдать несколько простых, но важных правил. Подробнее — в материале NEWS.ru.

Почему банки контролируют переводы

По словам экспертов, финансовые организации обязаны контролировать операции клиентов на предмет отмывания средств и других подозрительных действий в рамках 115-ФЗ. Это не значит, что переводы между физлицами строго лимитированы законом, однако ситуации, когда банк может запросить объяснения, действительно есть.

Вообще не существует какой-то пороговой суммы, при превышении которой перевод могут заблокировать, поясняет NEWS.ru аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

Как показывает практика, банк может посчитать подозрительным и крупный перевод, и небольшую трансакцию на несколько сотен рублей, отмечает он. По словам эксперта, каждая операция оценивается отдельно по совокупности факторов: размер, регулярность, источник средств, привычки клиента, а также кому он переводит деньги.

Как снизить риски блокировки перевода

Избегайте дробления переводов

Не делите одну большую сумму на множество мелких переводов, чтобы обойти лимиты, советует в беседе c NEWS.ru доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Мягкова.

Банки отслеживают серию подозрительно схожих операций за короткий промежуток времени, и это может послужить поводом для дополнительных проверок, говорит она.

Формулируйте назначение платежа и храните документы

Всегда указывайте понятное и правдивое назначение платежа («Возврат долга по расписке от...», «Оплата аренды по договору» и т. д.). Сохраняйте подтверждающие документы, рекомендуют эксперты. Это могут быть договоры, расписки, чеки — все, чем сможете обосновать перевод при необходимости.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Придерживайтесь привычного стиля поведения

Резкое увеличение сумм и количества переводов может вызвать вопросы со стороны банка. Финансовые организации анализируют типичное поведение клиента, и любое значительное отклонение от привычных паттернов — например, внезапные крупные траты, нехарактерная активность или переводы в необычное время — способно привести к блокировке операции.

Не ведите расчеты с незнакомыми и сомнительными лицами

Редкие переводы незнакомым лицам (особенно из других регионов или стран), массовое получение или отправка денежных средств — одни из основных признаков сомнительных операций.

Кроме того, если за шесть часов до совершения банковской операции велись телефонные разговоры, нетипичные для конкретного клиента по частоте и характеру, увеличилось число сообщений, поступающих на номер, то перевод денежных средств заблокируют, уточняет Мягкова.

Не используйте личный счет для бизнеса

Использование личного счета для регулярных поступлений от разных людей (например, если вам часто переводят денежные средства за товары, работы или услуги) может вызвать подозрение в незаконном предпринимательстве, подчеркивают эксперты.

Объясняйте необычные операции заранее

Если планируется крупный и нетипичный перевод (например, покупка квартиры, авто, оборудования) — заранее сообщите об этом банку и подготовьте подтверждающие документы. В случае запроса вы сможете сразу предоставить объяснение, снизив риск блокировки счета, отмечают специалисты.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Соблюдайте лимиты и следите за изменениями в правилах

Банки могут самостоятельно устанавливать внутренние лимиты. Актуальную информацию об ограничениях и правилах следует уточнять на официальном сайте банка или у его сотрудников, продолжает Мельникова.

Даже если ваша операция безопасна по сути, нарушения указанных правил или подозрительное поведение могут привести к приостановке операции и блокировке счета до выяснения обстоятельств, добавляет экономист.

Какие выводы можно сделать

Как отметил Додонов, для снижения вероятности блокировки счета следует по возможности сохранять привычную модель операций, четко указывать назначение платежа в комментарии к переводу, использовать только проверенные устройства. Кроме того, желательно иметь отдельные счета для личных и бизнес-операций, избегать дробления крупных сумм, цепочек переводов. А при каком-то очень крупном переводе не помешает заранее предупредить о нем банк.

«Но на 100% обезопасить себя от блокировки счета или операции вряд ли получится. Поэтому держать дома определенную сумму наличных денег на такой случай, думаю, будет здравой идеей», — порекомендовал аналитик.

