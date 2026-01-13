Блокировка счета за перевод с карты на карту: все, что важно знать в 2026-м

В условиях ужесточения законодательства и усиления финансового контроля обычный перевод денег с карты на карту перестал быть рутинной операцией. Теперь за простыми, на первый взгляд, трансакциями могут скрываться серьезные риски. О том, с каких переводов нужно платить налог, в каких случаях операцию заблокирует банк и как безопасно отправлять крупные суммы, — в материале NEWS.ru.

С какого перевода нужно платить налог

Сам по себе факт поступления денег на карту не является основанием для уплаты НДФЛ. Как объясняет NEWS.ru эксперт аналитического центра университета «Синергия» юрист Магомедали Алиев, налог взимается только с дохода (ст. 209 НК РФ). «Ключевой принцип, подтвержденный разъяснениями ФНС и судебной практикой: перевод облагается налогом, если он представляет экономическую выгоду, то есть оплату товаров, работ или услуг», — уточнил эксперт.

Случаи, когда перевод не считается доходом и налог платить не нужно (на основании ст. 217 НК РФ):

денежные подарки от физических лиц — полностью освобождены от НДФЛ независимо от суммы и степени родства (п. 18.1 ст. 217 НК РФ). Это прямо касается банковских переводов;

возврат долга (если есть расписка или переписка, подтверждающая заем);

переводы между супругами, родителями и детьми, бабушками/дедушками и внуками — как правило, признаются безвозмездными;

компенсация совместных расходов (на подарок, поездку, общий счет в ресторане);

переводы от работодателя в виде зарплаты — налог удерживает работодатель.

Перевод является доходом и требует уплаты НДФЛ, если это:

регулярные поступления за оказанные услуги, выполненные работы или проданные товары (репетиторство, ремонт, хендмейд-изделия, сдача жилья и т. д.);

оплата от юридических лиц или ИП, если они не удержали налог как налоговые агенты;

доход от предпринимательской деятельности без регистрации (ФНС может квалифицировать регулярные переводы как систематическое получение прибыли — ст. 2 ГК РФ).

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Напомним, ставка НДФЛ в 2026 году прогрессивная (действует с 2025 года): 13% — при доходах до 2,4 млн руб. в год + повышенные ставки до 22% для более высоких сумм. «Если вы получаете регулярные переводы за работу или услуги, зарегистрируйтесь как самозанятый (налог 4–6%) или ИП — это легализует доход и снижает риски», — советует Алиев.

По закону налоговые органы могут запрашивать банковские выписки физлиц, не являющихся предпринимателями, только в рамках налоговых проверок и только с согласия руководства вышестоящих налоговых органов, обращает внимание партнер юридической фирмы «Косенков и Суворов» адвокат Александр Ерасов. «А это делает такие запросы более трудоемким процессом и скорее штучным, чем массовым явлением», — замечает собеседник NEWS.ru.

По его словам, просто несовпадения между доходами в декларации и поступлениями на счет мало. Чтобы доначислить налог и выписать штраф, налоговой придется самостоятельно доказать, что эти конкретные деньги — именно ваш налогооблагаемый доход (например, прибыль от сделки или оказанной услуги).

Как не подпасть под санкции 115-ФЗ

Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» обязывает банки контролировать операции клиентов. В 2026 году контроль усилился: ЦБ РФ ввел новые признаки подозрительных операций, что привело к росту блокировок и заморозок переводов (в том числе по СБП).

В случае если у банка возникнут сомнения, он может:

отказать в проведении операции;

приостановить перевод на срок до 48 часов (антифрод по 161-ФЗ);

заблокировать карту/счет и запросить документы;

внести клиента в черный список Росфинмониторинга (последствия — отказы в обслуживании во всех банках).

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В числе основных признаков, вызывающих подозрения в 2026 году, Алиев выделяет частые переводы от разных лиц на одну карту (особенно суммы свыше 100–200 тыс. рублей в месяц без ясного экономического смысла), регулярные переводы самому себе между своими счетами/картами, использование личной карты для предпринимательской деятельности, несоответствие операций заявленным при открытии счета целям, переводы с назначением «за товар/услугу» без регистрации бизнеса.

Есть несколько простых правил, соблюдение которых минимизирует риски в 99% случаев, подчеркивает юрист.

«Используйте личные карты исключительно для бытовых операций. Для бизнеса открывайте расчетный счет ИП или применяйте режим самозанятых», — говорит Алиев. Также, по его словам, всегда лучше указывать точное назначение платежа («возврат долга», «подарок на день рождения», «компенсация за совместную покупку»). Не стоит дробить крупные суммы на мелкие переводы — это, как замечает юрист, является «классическим признаком обналичивания».

«Храните подтверждающие документы (расписки, договоры, чеки) минимум три года. Если получаете регулярный доход — легализуйте его», — продолжает эксперт. Кроте того, желательно избегать сомнительных схем (например, «зачисление зарплаты» на личную карту от «дружественных» ИП).

Что делать, если деньги «зависли»

Если банк приостановил операцию или заблокировал карту, в первую очередь следует немедленно связаться с ним (по горячей линии или в чате) и запросить письменное объяснение причины и перечень требуемых документов. «В течение 5–10 дней предоставьте запрошенные подтверждения: договоры, расписки, чеки, переписку, объяснительную записку. Чем полнее пакет — тем выше шанс быстрой разблокировки», — рассказывает Алиев.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если банк отказал в разблокировке, необходимо направить письменную претензию с требованием мотивированного ответа (срок ответа — 30 дней). Если ответ неудовлетворительный или его нет, следует подать жалобу в Банк России через интернет-приемную (рассматривают до 30 дней).

«Параллельно или далее обратитесь в межведомственную комиссию при Банке России (для исключения из черного списка Росфинмониторинга). Требуется доказать легальность операций», — продолжает юрист. Наконец, крайняя мера — суд. Судебная практика в 2026 году в большинстве случаев на стороне добросовестных клиентов, если предоставлены доказательства, отмечает эксперт.

«При блокировке по 115-ФЗ вы вправе расторгнуть договор с банком и вывести остаток средств (за вычетом комиссий). Не пытайтесь обходить блокировку (открывать новые карты в том же банке) — это лишь усугубит ситуацию», — рекомендует юрист.

