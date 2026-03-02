Россияне скорбят по Али Хаменеи: фото мемориала у посольства Ирана в Москве
Обстановка у посольства Ирана в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
28 февраля в результате совместного удара ВС США и Израиля был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Он погиб, находясь на рабочем месте в своей резиденции. Правительство Исламской Республики объявило в стране 40-дневный общенациональный траур, а также неделю выходных. Над куполом мечети Джамкаран был поднят красный флаг — символ мести за кровь верховного лидера.
Однако о рахбаре скорбят не только соотечественники. Жители Москвы после гибели Хаменеи организовали стихийный мемориал в память о нем у посольства Исламской Республики. Неравнодушные россияне приносят цветы, плюшевые игрушки и портреты погибшего аятоллы к зданию дипмиссии. Некоторые даже собираются в небольшие группы, держа в руках фото убитого лидера.
Среди приношений, которые москвичи оставляют под иранским флагом, есть и памятные записки. «Российский народ скорбит с народом Ирана и осуждает вероломное, наглое нападение США и Израиля на Иран и фашистское убийство лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и невинных девочек, учителей, родителей этих детей», — сказано в одном из посланий.
Как выглядит мемориал Али Хаменеи и какая сейчас обстановка у посольства Ирана в Москве — в галерее NEWS.ru.
Казем Джалали у посольства Ирана в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Возложение цветов в память о верховном лидере Ирана аятолле Али Хаменеи у посольства Ирана в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
