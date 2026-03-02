Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 21:27

Беспилотник атаковал топливный терминал в Абу-Даби

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В индустриальном районе Мусаффа к юго-западу от Абу-Даби беспилотник атаковал топливный терминал, сообщили власти эмирата в соцсети X. В результате удара возник пожар, который оперативно локализовали. По данным властей, никто не пострадал, инцидент не повлиял на работу предприятий.

Власти Абу-Даби сегодня отреагировали на пожар, возникший в результате обстрела топливного терминала в Мусаффе беспилотником. Ситуация была оперативно локализована, — говорится в сообщении.

Ранее иранский беспилотник нанес удар по нефтяной вышке ОАЭ в Персидском заливе в рамках операции «Правдивое обещание — 4». До этого КСИР атаковал порт Джебель-Али в Дубае, где спутниковые снимки зафиксировали пожары и повреждения складских участков.

В то же время отели Дубая и Шарджи начали выселять туристов сразу после окончания оплаченного срока, несмотря на закрытое небо. Туроператоры самостоятельно ищут клиентам новое жилье, тогда как в Абу-Даби гостиницы обязали продлевать проживание застрявшим гостям.

Абу-Даби
ОАЭ
удары
беспилотники
Иран
