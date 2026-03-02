Дочь Заворотнюк, Лопырева: какие российские звезды сейчас в ОАЭ, что с ними

28 февраля Израиль и США атаковали Иран. В ответ Тегеран нанес несколько ударов по Кувейту, Тель-Авиву, Дубаю и Абу-Даби. В Дубае сложилась самая тяжелая ситуация: воздушное пространство закрыто, тысячи туристов не могут вернуться домой. Что говорят о ситуации российские звезды, многие из которых часто выступают в Дубае, а некоторые даже имеют там недвижимость, — в материале NEWS.ru.

Что напугало Анну Заворотнюк и Викторию Лопыреву

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна несколько лет живет с мужем в Дубае. В первые часы военного конфликта она пыталась успокоить подписчиков в своих соцсетях, уверяя их, что все спокойно и в Дубае — одна из лучших в мире систем ПВО. Но затем стала делиться грустными новостями.

«Докладываю обстановку: где-то в час ночи начались оповещения тревоги с ужасно громким звуком сирены. Здесь нет бомбоубежищ, куда прятаться, не особо понятно, многие люди сегодня ночевали на парковке. Мы остались дома. Сейчас проснулась с сыном, у него режим просыпаться в 06:30–07:00. Ударов ночью я не слышала, и сейчас их тоже нет, это радует. Такси и доставка продолжают работать, обо всем узнаем из новостей в Telegram-каналах. Стараемся сохранять спокойствие, вроде получается», — написала она.

Давно живет в Дубае модель и телеведущая Виктория Лопырева. «Весь вечер рассказывала сыну сказки про гром и молнию… Отвлекала, чем могла, чтобы не поддаваться панике и не травмировать его. Всем написала и ответила, что я вроде бы в порядке, — и опять услышала взрывы. На телефон приходит оповещение, что нужно пойти в убежище… которого нет», — написала она у себя в блоге 1 марта.

Виктория также сообщила: удар БПЛА пришелся в здание гостиницы «Бурдж-эль-Араб», известной как башня-парус. «Прилетело в „Парус“, как я понимаю, везде сирены. Это напротив нас. Страшно», — призналась она.

Еще одна жительница Дубая возлюбленная предпринимателя Павла Дурова Юлия Вавилова опубликовала у себя в блоге кадры последствий удара по одному из зданий на территории Дубая. «Рядом с моим домом... Безумие. Я надеюсь, что все в безопасности», — написала Вавилова.

Как оказалась в ловушке Виктория Тарасова

Актриса Виктория Тарасова приехала к подруге в Абу-Даби и оказалась буквально в ловушке: теперь она не может вылететь обратно в Россию. «Вчера вечером нас привезли в отель, только легли спать, потому что уже были без сил, и началось… Бахало, взрывы, работала ПВО... Конечно, мне не привыкать сидеть под обстрелами. Я не раз бывала в горячих точках. Но все равно страшно», — пожаловалась она.

Рэпер Пашу (настоящее имя — Павел Курьянов) вместе с женой певицей Ханной отдыхает в ОАЭ. Он спокойно отреагировал на происходящее — отправился на побережье, несмотря на взрывы. «Пока гремело, чуть помедитировал», — написал он.

Дочь Дмитрия Маликова Стефания отправилась встречать весну в Дубай и опубликовала фото с пляжа. Позже она написала: «Мы стараемся сохранять спокойствие. Когда слышишь сирены среди ночи — страх все равно пробирается».

Беременная актриса и модель Наталья Бардо с мужем-режиссером Марюсом Вайсбергом и маленьким сыном отправилась отдыхать в Абу-Даби. Она была в восторге от страны и писала: «Абу-Даби нас удивил. С утра мы визжали вместе с ребенком на аттракционах, днем загорали, вечером наслаждались вкусной едой. Здесь легко переключаться: из шума в тишину, из адреналина в спокойствие, из семейного веселья в романтику». Затем почти двое суток в ее блогах не было сообщений. «Ребята, спасибо всем за беспокойство. Мы успели прилететь домой, а я уже и в Казань улетела», — сообщила она 2 марта.

Как Пугачева отреагировала на удары Ирана по Ближнему Востоку

Уехавшая на Кипр с семьей после обострения отношений Израиля и Палестины Алла Пугачева удар по Дубаю проигнорировала. 1 марта она выложила у себя в соцсети ролик, посвященный первому дню весны. На фоне букета с желтыми тюльпанами Пугачева объявила: «Дорогие друзья! Вот и наступил этот прекрасный день, когда весна разрешится — разрешится добром, светом, любовью, новыми целями, мирным небом. Мы поможем ей нашими традиционными искренними словами: „Весну разрешаем!“».

Об атаках на Дубай Пугачева не сказала ни слова. Ее муж Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) постит фото, на которых пьет с друзьями пиво в ирландских пабах.

Чему радуются в эти дни сбежавшие из России артисты

Музыкант Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который ранее заявлял, что Израиль никому нравиться не обязан, о событиях последних дней молчит. Артист выехал в тур по Европе.

Шоумен Михаил Шац (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) сообщил, что готовит концерты с обновленной программой. По его словам, собирается выступить в Дублине, Лондоне, Лимасоле и Пафосе. Ни слова о военных событиях вокруг Ирана он не написал. Его бывшая жена Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) живет в Европе. Она также проигнорировала конфликт на Ближнем Востоке. 1 марта артистка опубликовала пост о посещении Оперы Гарнье в Париже, сообщила, что сходила на спектакль «Евгений Онегин» в постановке Рэйфа Файнса. Лазареву, по ее словам, впечатлило обилие «именитых гостей» в зале.

Шоумены Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) тоже не сделали никаких заявлений.

Почему на самом деле молчат иноагенты

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин предположил в разговоре с NEWS.ru, что в ближайшее время от артистов-иноагентов никаких комментариев по ситуации с Ираном не будет, не стоит ждать от них слов сочувствия и поддержки людям, которые стали заложниками политики. «Они (иноагенты. — NEWS.ru) работают на страны НАТО и проамериканские фонды. Они понимают, что как только рот откроют, то их финансирование сразу прекратится. Они приспособленцы, у них нет ничего своего, им что говорят, то они и делают. Как только будут даны указания, сразу начнут говорить то, что нужно их кураторам», — считает Бородин.

