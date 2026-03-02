Украина может оказать «медвежью услугу» противникам Ирана

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с неожиданной инициативой на фоне эскалации на Ближнем Востоке. В интервью Bloomberg он заявил, что Киев мог бы направить своих операторов беспилотников в страны региона, пострадавшие от иранских атак, но только в том случае, если ОАЭ, Саудовская Аравия и Катар договорятся с Россией.

По словам Зеленского, перечисленные государства должны уговорить Россию ввести режим прекращения огня на Украине. «Освободившихся» операторов БПЛА ВСУ Зеленский готов отправить на Ближний Восток для помощи в отражении атак Ирана. Он также предложил арабским монархиям выступить посредниками в переговорах с Москвой.

США и Израиль 28 февраля начали масштабную операцию против Ирана. В ответ Тегеран нанес удары по территории Израиля, а также по американским базам и объектам в ОАЭ, Саудовской Аравии, Катаре, Бахрейне и Иордании. В результате атак погибли сотни мирных жителей. Предложение Зеленского прозвучало на фоне отсутствия официальных запросов от стран Персидского залива о военной помощи.

Ранее военный эксперт Михаил Онуфриенко предположил, что Запад может снизить объемы военной помощи Украине из-за конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, сейчас вооружения, а также средства для отражения ракетных атак нужны американским военным и их союзникам ничуть не меньше, чем Киеву.