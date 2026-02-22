Стало известно об уничтожении стратегического бункера с офицерами ВСУ

Армия России провела разведку и уничтожила в Сумской области бункер с командирами ВСУ и казармы с операторами БПЛА 225-го отдельного штурмового полка противника, сообщил aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук подполковник запаса Олег Иванников. По его словам, Вооруженные силы РФ поразили цель при помощи снаряда «Краснополь» и дронов. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

В указанной точке находился бункер, в котором располагались командование и операторы беспилотных летательных аппаратов. Для удара использовали высокоточные российские боеприпасы, такие как «Краснополь», а беспилотниками дочищали то, что оставалось от бункера, — рассказал эксперт.

Подполковник отметил, что уничтожение операторов беспилотников ВСУ остается приоритетной задачей российских военных. По его словам, находившиеся в бункере специалисты прошли тщательную подготовку, чтобы стать высококлассными специалистами.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что ВСУ могли спрятать сборочные цеха беспилотников под землей, в том числе прикрывшись бывшими пионерскими лагерями. Он не исключил, что часть убежищ располагается на западе Украины, и напомнил, что в том районе еще с советских времен осталось много бункеров и замаскированных командных пунктов. По словам военного эксперта, ВСУ копят БПЛА для налетов на Россию.